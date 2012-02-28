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Ледовый дворец во Владивостоке будет построен к началу саммита
Единственный на Дальнем Востоке многофункциональный концертно-спортивный комплекс (КСК) площадью 24830 квадратных метров, строительство которого ведется в районе станции Спутник, откроет свои двери перед любителями зимних видов спорта уже к саммиту АТЭС.
Ежедневно на строительстве задействовано около 300 российских и севернокорейских специалистов. Сейчас ведутся отделочные работы, монтируются сети, со следующего месяца начнется монтаж внутренних конструкций.
Темпы строительства концертно-спортивного комплекса по-хорошему впечатляют. Вырос ледовый дворец буквально на глазах проезжающих мимо по трассе М-60 жителей и гостей Приморского края. Готовность объекта составляет 80%. И, несмотря на то что сроки сдачи КСК в эксплуатацию по договору между КППК «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края» и ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» определены на четвертый квартал 2013 года, комплекс будет сдан в третьем-четвертом квартале этого года. Такую ответственность возложила на себя строительная компания, у которой есть колоссальный опыт по возведению подобных объектов. Комплекс меньшего размера, но похожий по технологии, - «Платиум-Арена», находится в Хабаровске. Кроме того, большая производственная база в Приморье позволила наращивать темпы строительства.
- Очень большой вопрос был по сносу домов при строительстве почти всех объектов саммита. Но концертно-спортивный комплекс строится на месте, заболоченной местности, там не было застройки, - отметил справедливости ради заместитель директора КППК «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края» Сергей ЗАПОРОЖЕЦ.
Комплекс уже заслужил эпитет «уникальный» и за свою многофункциональность. В проекте предусмотрены две ледовые арены, одна из которых на (5500 зрительских мест) предназначена для проведения соревнований, вторая (416 зрительских мест) – для тренировок спортсменов. Эти арены разделены между собой раздвижной перегородкой, помощью которой можно трансформировать арены в площадки для легкой атлетики, волейбола (на двух полях), баскетбола (на четырех полях), большго тенниса (четыре корта), керлинга и шорт-трека. Кроме того, в первом ярусе будут установлены трансформируемые трибуны (668 мест), которые задвигаются под верхние ярусы. Таким образом, увеличится площадь поля.
Для проведения концертов также будет раздвигаться перегородка между аренами, устанавливаться сцена размерами 10х20х1,5 м, на поле появится 2400 сидений. В результате общее количество зрительских мест дойдет до 7000. А это, по мнению Сергея Запорожца, приведет к снижению стоимости билетов на различные мероприятия.
При проектировании были учтены интересы маломобильных групп населения: на первых рядах устроены 22 места для инвалидов, для доступа в помещения предусмотрены пандусы. Возможно, появится площадка для спортсменов-параолимпийцев.
В качестве еще одного несомненного плюса ледового дворца Сергей Запорожец назвал его месторасположение. Комплекс находится недалеко от станции «Спутник», следовательно, будущие зрители и болельщики смогут воспользоваться электричкой для того, чтобы приехать на мероприятие. Нет проблем с автобусами, тем более в связи с завершением реконструкции трассы М-60 ситуация на дороге стабилизировалась.
Кстати, КСК не зависит от коммунальных служб Владивостока. В случае аварии объект будет работать автономно на собственной котельной и встроенных трансформаторных подстанциях. Территорию вокруг комплекса ждет полное благоустройство, начиная с автомобильной парковки на 540 мест (в том числе для инвалидов), четырех спортивных площадок (детская, для игры в футбол, баскетбол, волейбол) и заканчивая озеленением территории с высадкой деревьев.
Недооценить значение подобного объекта сложно. Уникальный концертно-спортивный комплекс, который уже назвали «Фетисов-холл» в честь заслуг сенатора, превратит Владивосток в столицу культурно-массовых мероприятий.
Кристина САМУТИНА, "Золотой Рог".
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