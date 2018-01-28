"Луч-Энергия" одержал третью победу подряд

Спортивным директором клуба из Владивостока назначен хорошо знакомый приморцам Андрей Скорочкин

После полуторагодового перерыва в футбольный клуб «Луч-Энергия» вернулся Андрей СКОРОЧКИН. Как сообщает пресс-служба клуба, 50-летний специалист, проработавший в нашем клубе почти 16 лет (с 2001-го по июль 2016-го года) администратором и начальником главной команды, назначен на должность спортивного директора.

Последние полтора года Андрей Анатольевич занимал аналогичный пост в хабаровском «СКА-Хабаровск», который по итогам сезона-2016/2017 вышел в премьер-лигу. В качестве игрока Андрей Скорочкин выступал за «Луч» в 1984 году.

Тем временем «Луч-Энергия» одержал третью победу кряду на сборах в турецкой Анталии – в пятом контрольном матче подопечные Александра ГРИГОРЯНА обыграли лидера второй лиги чемпионата Черногории клуб «Беране». Единственный мяч в игре забил защитник желто-синих Деян БОЛЖЕВИЧ.

Ранее «Луч» справился с представителем элитного дивизиона Македонии.

«Луч-Энергия» - «Силекс» (Македония) 2:1 (1:0). Голы: Мязин (4), Гелоян (46).

«Луча-Энергия»: Котляров (Шамов, 45), Болжевич (Макарчук, 61), Таказов, Насадюк, Марущак (Тихий, 55), Фомин (Гелоян, 45), Машнев (Хлебородов, 55), Пономаренко (Столбовой, 73), Гордиенко (Бажев, 61), Маляка (Дзахов, 61), Мязин (Павленко, 45).

Отквитать один мяч македонцам удалось с пенальти, назначенного за игру рукой.

Главный тренер ФК «Луч-Энергия» Александр ГРИГОРЯН:

- Эта игра получилась самой качественной в нашем исполнении на этом сборе. Но она не отражает результат, не отражает того преимущества, которое было достигнуто нами в первом тайме. Хотя во втором тайме было проведено очень много замен, тем не менее во втором тайме мы создали еще больше моментов. Здесь надо отметить, что во втором тайме соперник тоже сделал замены, и было видно, что выпустил игроков более низкой квалификации. Поэтому если взять за основу первый тайм, то в наших действиях был баланс между атакующими и оборонительными действиями.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Луч-Энергия»