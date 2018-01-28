Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Луч-Энергия" одержал третью победу подряд
Спортивным директором клуба из Владивостока назначен хорошо знакомый приморцам Андрей Скорочкин
После полуторагодового перерыва в футбольный клуб «Луч-Энергия» вернулся Андрей СКОРОЧКИН. Как сообщает пресс-служба клуба, 50-летний специалист, проработавший в нашем клубе почти 16 лет (с 2001-го по июль 2016-го года) администратором и начальником главной команды, назначен на должность спортивного директора.
Последние полтора года Андрей Анатольевич занимал аналогичный пост в хабаровском «СКА-Хабаровск», который по итогам сезона-2016/2017 вышел в премьер-лигу. В качестве игрока Андрей Скорочкин выступал за «Луч» в 1984 году.
Тем временем «Луч-Энергия» одержал третью победу кряду на сборах в турецкой Анталии – в пятом контрольном матче подопечные Александра ГРИГОРЯНА обыграли лидера второй лиги чемпионата Черногории клуб «Беране». Единственный мяч в игре забил защитник желто-синих Деян БОЛЖЕВИЧ.
Ранее «Луч» справился с представителем элитного дивизиона Македонии.
«Луч-Энергия» - «Силекс» (Македония) 2:1 (1:0). Голы: Мязин (4), Гелоян (46).
«Луча-Энергия»: Котляров (Шамов, 45), Болжевич (Макарчук, 61), Таказов, Насадюк, Марущак (Тихий, 55), Фомин (Гелоян, 45), Машнев (Хлебородов, 55), Пономаренко (Столбовой, 73), Гордиенко (Бажев, 61), Маляка (Дзахов, 61), Мязин (Павленко, 45).
Отквитать один мяч македонцам удалось с пенальти, назначенного за игру рукой.
Главный тренер ФК «Луч-Энергия» Александр ГРИГОРЯН:
- Эта игра получилась самой качественной в нашем исполнении на этом сборе. Но она не отражает результат, не отражает того преимущества, которое было достигнуто нами в первом тайме. Хотя во втором тайме было проведено очень много замен, тем не менее во втором тайме мы создали еще больше моментов. Здесь надо отметить, что во втором тайме соперник тоже сделал замены, и было видно, что выпустил игроков более низкой квалификации. Поэтому если взять за основу первый тайм, то в наших действиях был баланс между атакующими и оборонительными действиями.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «Луч-Энергия»
Новости тематики
- "Луч-Энергия" одержал третью победу подряд
- "Луч-Энергия" обыграл финалиста Кубка Казахстана
- "Спартак-Приморье" разгромил ЦСКА-2
- "Спартак-Приморье" победил ЦСКА-2
- "Спартак-Приморье" победил действующего чемпиона
- "Спартак-Приморье" после победы в Санкт-Петербурге поднялся на второе место
- Волевую победу "Луча-Энергия" приморцы вживую не увидели
- "Луч-Энергия" обыграл "Шинник" на глазах у Андрея Тарасенко
- "Спартак-Приморье" обыграл "Новосибирск"
- "Спартак-Приморье" одержал четвертую победу
Новости раздела
- "Луч-Энергия" одержал третью победу подряд
- "Луч-Энергия" обыграл финалиста Кубка Казахстана
- "Адмирал" всухую проиграл "Динамо"
- "Луч-Энергия" проиграл чемпиону Румынии
- Один из самых высокооплачиваемых игроков "Луча-Энергия" перебрался в Тамбов
- "Адмирал" расстался с главным тренером 13-го числа
- После ухода легионеров "Адмирал" преобразился
- "Спартак-Приморье" разгромил ЦСКА-2
- "Луч-Энергия" отправился в Турцию
- "Спартак-Приморье" победил ЦСКА-2
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Жители городов центра страны призывают не пускать к ним дальневосточников
- Во Владивостоке нашли выход из транспортных заторов
- Люди готовы выйти на митинги, возмущенные миллионными тратами на переселенцев
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- WhatsApp получил новую неожиданную функцию
- Многофункциональные центры Владивостока начали оказывать новые услуги
- Для обеспечения экономического роста Дальнего Востока ищут 165 тысяч работников
- Из Владивостока в Москву можно уехать плацкартом со всеми удобствами
- В Приморье ищут пропавшее судно
- Мастера из Франции, Китая и России участвуют в конкурсе "Ледовая Фантазия" в Хабаровске