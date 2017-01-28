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"Адмирал" сдал по ходу матча, но удержал победу
На «отлично» был сыгран только первый период матча со «Слованом»
28 января. КХЛ. Владивосток. КСК «Фетисов Арена», 5,5 тыс. зрителей. «Адмирал» (Владивосток) – «Слован» (Братислава) 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).
1:0 Сигарев (Райт, Моррисонн, 15.15)
2:0 Саюстов (Фисенко, Гавриленко, 15.41)
2:1 Штястны (Чепчура, Еглич, 21.09)
«Адмирал» (4+2 к.ш.): Бобков; Бартулис – Блум, Фисенко – Саюстов – Саболич; Моррисонн (2) – Волченков, Краснослободцев – Райт – Горшков; Земченок – Гавриленко, Казаков – Макаренко – Жафяров; Курашов, Плотников (2) – Алексеев – Сигарев, Барбашев.
«Адмирал», для которого каждый матч сегодня сродни играм плей-офф, сумел порадовать болельщиков, впервые за последнее время заполнивших трибуны «Фетисов Арены» до отказа. В начале матча «моряки» две минуты играли впятером против троих «орлов», но не сумели пробить длинноволосого канадца БРАСТА. Расплата наступила чуть позже – заброшенными шайбами отметились СИГАРЕВ и САЮСТОВ. В начале второго периода словаки вернулись в игру благодаря шайбе ШТЯСТНЫ, после чего «Адмирал» играл больше на удержание счета.
Милош РЖИГА, главный тренер ХК «Слован»:
- Мы проспали первый период, во втором были лучше хозяев, но не сумели забить. «Адмирал» сбавил свою агрессивность в атаке, но увеличил жесткость в своей зоне, и у нас не получалось туда проходить. Жаль, что проиграли, матч был хороший, похожий на игру плей-офф.
Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:
- Матч получился хороший, накал и напряжение были на уровне плей-офф, поскольку очки были необходимы и нам, и «Словану». Вначале были не готовы к активной игре соперника, хорошо, вовремя перестроились и отыграли первый период отлично. Кроме результата, это единственный наш плюс сегодня, поскольку потом мы стали играть тяжелее. Хорошо, что при такой игре сумели взять нужные три очка. Сейчас главное — восстановиться перед следующей игрой.
Уже 31 января «Адмирал» сыграет в Новокузнецке против местного «Металлурга», замыкающего турнирную таблицу на «Востоке».
Один из преследователей приморцев «Автомобилист» в гостях уступил рижскому «Динамо» со счетом 3:4. За шесть секунд до сирены уралец КОУКАЛ перевел игру в овертайм, но в дополнительное время победу «Динамо» все-таки вырвало победу благодаря точному броску ИНДРАШИСА.
На данный момент главным преследователем «Адмирала» выступает «Сибирь», отстающая от нашей команды на пять очков.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК «Адмирал».
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