"Спартак-Приморье" поставил Питер в непростое положение

Для выхода в четвертьфинал Кубка России нашей команде необходимо на своей площадке одержать победу с разницей в 2 очка и более

Кубок России. 1/8 финала. 26 октября. Санкт-Петербург. «Спартак» (Санкт-Петербург) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 65:64 (20:13, 14:20, 14:21, 17:10)

«Спартак» (Спб): Баринов - 19 очков (8 подборов, 2 перехвата), Фидий - 12 очков (5 подборов, 1 результативная передача, 1 перехват), Бабушкин - 13 очков (6 подборов, 4 перехвата).

«Спартак-Приморье»: Вздыхалкин – 22 очка (3 подбора, 2 передачи), Мотовилов – 13 (4 подбора, 3 передачи, 1 перехват), Кривошеев – 9 (10 подборов, 2 передачи, 2 перехвата), Колюшкин – 5 (3 подбора, 3 передачи, 1 перехват), Павлов – 4 (1 подбор, 1 перехват), Разумов – 4 (5 подборов, 3 передачи, 1 блокшот), Чиликин – 3, Чернов – 2 (3 подбора, 1 передача, 2 перехвата), Мартынов – 2 (2 подбора, 1 блокшот), Бабайлов.

«Спартак-Приморье» не смог реабилитироваться за проигрыш «Спартаку» в регулярном первенстве, но сохранил великолепные шансы на итоговую победу в кубковом противостоянии. Для выхода в четвертьфинал нашей команде необходимо на своей площадке одержать победу с разницей в 2 очка и более. Ответная игра состоится во Владивостоке 14 ноября.

Милош ПАВИЧЕВИЧ, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:



- Начали матч мы не очень хорошо, но потом ребята в защите сыграли гораздо лучше, и игра уже складывалась в нашу пользу две четверти. В конце четвертой четверти, считаю, нам немного не повезло, поэтому мы проиграли. Будем настраиваться на ответную домашнюю игру, у петербургского «Спартака» есть преимущество в одно очко перед матчем во Владивостоке. Конечно, хотелось выиграть сегодня, но не получилось, к сожалению. Будем работать дальше, чтобы в будущем такие матчи не отдавать в концовках.

Очередной матч «Спартак-Приморье» проведет в Москве 30 октября против МБА. Начало матча в 18:30 по московскому времени.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото БК «Спартак» (Спб)