www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.63 р. 100 JPY: 58.58 р.
EUR: 74.67 р. 10 CNY: 94.46 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Знай наших!
Распечатать

"Спартак-Приморье" поставил Питер в непростое положение

27 Октября 2018, 11:25 | Владивосток

Для выхода в четвертьфинал Кубка России нашей команде необходимо на своей площадке одержать победу с разницей в 2 очка и более

Кубок России. 1/8 финала. 26 октября. Санкт-Петербург. «Спартак» (Санкт-Петербург) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 65:64 (20:13, 14:20, 14:21, 17:10)

«Спартак» (Спб): Баринов - 19 очков (8 подборов, 2 перехвата), Фидий - 12 очков (5 подборов, 1 результативная передача, 1 перехват), Бабушкин - 13 очков (6 подборов, 4 перехвата).

«Спартак-Приморье»: Вздыхалкин – 22 очка (3 подбора, 2 передачи), Мотовилов – 13 (4 подбора, 3 передачи, 1 перехват), Кривошеев – 9 (10 подборов, 2 передачи, 2 перехвата), Колюшкин – 5 (3 подбора, 3 передачи, 1 перехват), Павлов – 4 (1 подбор, 1 перехват), Разумов – 4 (5 подборов, 3 передачи, 1 блокшот), Чиликин – 3, Чернов – 2 (3 подбора, 1 передача, 2 перехвата), Мартынов – 2 (2 подбора, 1 блокшот), Бабайлов.

«Спартак-Приморье» не смог реабилитироваться за проигрыш «Спартаку» в регулярном первенстве, но сохранил великолепные шансы на итоговую победу в кубковом противостоянии. Для выхода в четвертьфинал нашей команде необходимо на своей площадке одержать победу с разницей в 2 очка и более. Ответная игра состоится во Владивостоке 14 ноября.

Милош ПАВИЧЕВИЧ, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Начали матч мы не очень хорошо, но потом ребята в защите сыграли гораздо лучше, и игра уже складывалась в нашу пользу две четверти. В конце четвертой четверти, считаю, нам немного не повезло, поэтому мы проиграли. Будем настраиваться на ответную домашнюю игру, у петербургского «Спартака» есть преимущество в одно очко перед матчем во Владивостоке. Конечно, хотелось выиграть сегодня, но не получилось, к сожалению. Будем работать дальше, чтобы в будущем такие матчи не отдавать в концовках.

Очередной матч «Спартак-Приморье» проведет в Москве 30 октября против МБА. Начало матча в 18:30 по московскому времени.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото БК «Спартак» (Спб)

Автор:
Теги: милош павичевич  Кубок России  "спартак-приморье"  баскетбол 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru