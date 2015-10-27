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Баскетбол: "Спартак-Приморье" продержался в Рязани ровно половину матча
Потом игроки решили, что они в одиночку смогут выиграть, а получилось наоборот
26 октября. Суперлига – Первый дивизион. Рязань, спорткомплекс ДДТ. 500 зрителей. «Рязань» (Рязань) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 77:51 (28:15, 8:16, 16:7, 25:13)
«Рязань»: Зибиров (8), Сыроватко (9), Тростинецкий (8), Разумов (6), Юрчик (14), Захаров (3), Николаев (8), Карпеко (13), Анисимов (8), Зуев, Шаповалов.
«Спартак-Приморье»: Корчагин – 13 очков (1 подбор, 3 передачи), Стуленков – 10 (8 подборов, 1 перехват), Ключников – 7 (6 подборов, 1 передача), Гетманов – 6 (4 подбора), Семченко – 6 (3 подбора, 1 блокшот), Агапов – 4 (4 подбора, 2 передачи, 1 перехват), Аксенов – 3 (1 передача, 1 перехват), Трушкин – 2 (5 подборов, 1 передача, 1 перехват), Макшев (1 подбор, 1 передача), Грачев.
«Спартак-Приморье» начал гостевую серию игр в Суперлиге с крупного поражения в Рязани. Самым результативным игроком в составе нашей команды стал пришедший из московского «Динамо» Александр КОРЧАГИН, на счету которого 13 очков.
Евгений КИСУРИН, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:
- Игра противоречивая. В команду перед матчем добавились Трушкин, Корчагин и Ключников. С одной стороны, ребята мастеровитые и мы, безусловно, рассчитываем на их опыт и мастерство. С другой, то хрупкое, что было нами наработано в плане командной игры, оказалось разрушено. Было заметно, что порою в атаке наша команда показывает непонятно что. Понятно, что взаимодействия придется выстраивать заново. БК «Рязань» победил по праву. Хозяева оказались терпеливее. Знали, чего хотели.
Мы держались ровно половину игры, в начале третьей четверти сократили разницу до одного очка, что вселяло какую-то надежду, но потом игроки решили, что они в одиночку смогут выиграть, а получилось наоборот. Проиграли мы не потому что не хотели выиграть, а потому что на площадке не было командной игры, это видно и по проценту попадания (с игры он у нас 28%), и по проигранному с треском «щиту». Без командной игры побед нам не видать. К тому же травму на тренировке получил Илья КОРОТКОВ, из-за боли в спине не играл Юрий МИТЮК, заболел Игорь ПЕТРОВ. Сегодня должна была быть более равная игра. Будем работать, у нас есть неделя перед следующей игрой, постараемся всех привести к общему знаменателю, чтобы выглядеть командой на площадке, а не сборной солянкой.
5 ноября «Спартак-Приморье» сыграет в Сургуте с «Университетом-Югра».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото БК «Рязань».
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