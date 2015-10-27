"Адмирал" перебросал в Уфе "Салавата Юлаева"

Второй матч подряд приморцы демонстрируют чудеса скорострельности, сообщает Деловая газета "Золотой Рог"

26 октября. Уфа, "Уфа Арена". 6,3 тыс. зрителей. "Салават Юлаев" (Уфа) – "Адмирал" (Владивосток) – 5:6 (2:3, 2:2, 1:1).

"Салават Юлаев": Сохатский (Сведберг, 22:38); Логинов – Лепистё, Умарк – Энгквист – Григоренко (к); Бодров – Вишневский, Лисин (4) – Д. Макаров – Хартикайнен; Арзамасцев – Метлюк, Нестеров (2) – Воробьев – Лазарев; Цулыгин – Дерлюк, Чернов – Прохоркин – Хлыстов.

"Адмирал": Налимов; Бартулис (к) - Блум, К. Макаров – Кузнецов (2) – Подшендялов; Глазков – Земчёнок, Бергфорс – Саюстов (2) – Александров; Рафиков – Космачев (25), Воронин – Фисенко – Яковлев (2); Лисов, Горшков – Дугин – Лугин, Мамин.

0:1 – Саюстов (Земчёнок, Александров) – 04:50 (5x4).

1:1 – Макаров (Хартикайнен, Вишневский) – 08:31.

1:2 – Блам (Саюстов, Бергфорс) – 09:48.

1:3 – Макаров (Кузнецов) – 10:13.

2:3 – Нестеров (Лазарев, Прохоркин) – 16:31.

3:3 – Макаров (Хартикайнен) – 22:05.

3:4 – Блам (Подшендялов) – 23:38.

3:5 – Бартулис (Блам, Макаров) – 27:46 (5x4).

4:5 – Логинов (Григоренко, Умарк) – 33:40 (5x4).

5:5 – Умарк (Логинов, Григоренко) – 44:44 (5x4).

5:6 – Горшков (Земчёнок) – 56:51.

Броски: 37 (12-14-11) – 27 (10-13-4).

Штраф: 8 (4-2-2) – 31 (0-6-25).

Соперники в отчетном мачте думали толлько об атаке, забросив в сумме 11 шайб. По ходу матча досрочно покинул лед фактурный новичок "моряков" Дмитрий КОСМАЧЕВ за атаку соперника в область головы и шеи.

Игорь ЗАХАРКИН, главный тренер ХК "Салават Юлаев":

- Результат матча справедлив, потому что "Адмирал" действительно больше хотел выиграть. Они играли на победу, были заряжены, двигались, бились, грызлись, делали всё для того, чтобы выиграть в этом матче. Наша команда, видимо, наоборот переоценила свои силы, и здесь я вижу, безусловно, проблему тренерскую. Это чисто тренерское поражение, потому что мы не сумели достучаться до игроков, рассказать и доказать им, что игра с "Адмиралом" это очень серьезное испытание. Я поздравляю "Адмирал" с победой, они молодцы, они заслужили три очка.



- Почему в большинстве было много потерь и мало бросков?



- Большинство это тоже следствие подготовки к матчу, но в защиту ребят хочу сказать, что я очень рано перешел на игру в три звена, в основном играл в две линии, поэтому частично я отношу это к усталости. Сегодняшний матч не является показателем эффективности игры в большинстве, просто сегодня с нашей стороны мы попытались задраться против "Адмирала" так же, как и наши соперники против нас бились. Здесь уже не качество игры важно, а именно тот командный дух, единение, сплочение, которые сейчас важнее, чем, возможно даже, победа в этом матче.



Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК "Адмирал":

- Хотелось бы сразу поздравить всех болельщиков во Владивостоке, которые болели и переживали сегодня за нас, там уже глубокая ночь. У нас сейчас такое положение, что мы боремся за восьмерку, нам нужны очки, причём любые. Хочется цепляться, поэтому три полноценных очка сегодня взяли, и очень этим довольны. Очень понравилось сегодня, как мы играли в атаке, шесть забили. Да, где-то нам повезло, но были хорошие моменты. Понравилось, как мы играли третий период в обороне, там и пять минут удаления у нас было. Единственное, конечно, что в первых двух периодах пропустили голы ненужные, над этим надо еще чуть-чуть поработать. Ну а в целом, еще раз всех с победой.



- Собираетесь ли вы провести какой-то товарищеский матч во время перерыва на Евротур?



- Во Владивосток трудно кого-то заманить на товарищеский матч, а нам лететь сюда тоже далековато. Будем просто тренироваться.

Хабаровский "Амур" в Магнитогорске проиграл "Металлургу" 0:3.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ХК "Салават Юлаев".