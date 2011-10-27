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«Луч-Энергия» на выезде встретится «Аланией»

27 Октября 2011, 18:25 | Владивосток

В последнем выездном матче второго круга «Луч-Энергия» встретится с одним из лидеров первого дивизиона владикавказской «Аланией». Встреча состоится 27 октября, начало матча 18:00 по московскому времени (28 октября, 1:00 приморского времени).

«Алания», несмотря на второе место в турнирной таблице, последнее время не может похвастать большим количество побед, вничью были сыграны матчи с командами не блещущими результатами «Черноморцем» (1:1), «Факелом» (1:1), а столичному «Торпедо», которое набрало ход владикавказцы и вовсе проиграли на своем поле 1:3.

Подобное постоянство в результатах позволяет надеяться что «Луч» сможет взять очки во Владикавказе, но по большому счету дальневосточникам необходима победа. Как ни крути, а покидать «зону вылета» нужно в этом году, чтобы третий круг начать с мажорной ноты.

В первом круге владикавказцы сумели добиться во Владивостоке победы с минимальным счетом, тогда на исходе первого тайма отличился Джамбулад Базаев. В то время его брат Георгий находился на просмотре в «Луче-Энергии», теперь, когда он является игроком «желто-синих», может настало время отдать должок? В любом случае настрой на лидера у любой из команд независимо от турнирного положения особый, будем надеяться что приморская команда не исключение.

В этой встрече из-за перебора желтых карточек не будет участвовать защитник Игорь Удалый. Из-за перелома ребра не сможет помочь Дмитрий Семочко. У «Алании» дисквалифицированных нет, а травмированы Неко и Гетериев.

Этот матч будет обслуживать судейская бригада в следующем составе: главный судья – Сергей Кузнецов (Краснозаводск), помощники – Сергей Суховерхов (Воронеж), Валерий Данченко (Уфа).

Этот судья в нынешнем сезоне обслуживал домашние матчи «Луча-Энергии» с хабаровскими армейцами (2:0), а также с «Черноморцем» (1:0). В прошлом сезоне он был главным арбитром поединка «Луча-Энергии» с «Салютом» (2:0). В 2009 обслуживал выездные встречи с «Шинником» (1:3), «Читой» (1:6) и «Витязем» (1:0). То есть из шести встреч пять завершились победой «желто-синих».

У «Алании» этот арбитр в нынешнем сезоне обслуживал домашний матч с «Нижним Новгородом» (1:0), гостевые поединки со столичным «Торпедо» (0:0) и владимирским (0:3), сообщается на сайте "Луча".

История встреч.

2.05.1993. Высшая лига. 9 тур. «Алания» - «Луч-Энергия» - 2:0.

1.09.1993. Высшая лига. 26 тур. «Луч-Энергия» - «Алания» - 3:1.

11.05.2009. Первый дивизион. «Алания» - «Луч-Энергия» - 3:0.

8.09.2009. Первый дивизион. «Луч-Энергия» - «Алания» - 1:1.

17.06.2011. Первый дивизион. «Луч-Энергия» - «Алания» - 0:1.

Итого: побед «Алании» - 3, ничьих - 1, побед «Луча-Энергии» - 1.

Общий счет – 8:4 в пользу «Алании».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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