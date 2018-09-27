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Хоккей: "Адмирал" потерпел самое крупное поражение в сезоне
Это уже четвертое поражение подряд команды из Владивостока
Хоккей. Континентальная хоккейная лига. 26 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный», 5,1 тыс. зрителей. «Торпедо» (Нижний Новгород) - «Адмирал» (Владивосток) 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)
«Торпедо» (4):Галимов (Костин, 28:45); Орлов – Баранцев, Паршин – Галузин – Варнаков; Хольм – Боди, Саболич – Миле – Шенфельд; Сергиенко – Коробов (4), Жафяров – Семин – Кейлоф; Родионычев, Ураков – Ильин – Веряев, Марковин.
«Адмирал» (8+4 к.ш.): Красоткин; Дьяков (2) – Угольников, Сироткин (4) – Полак – Говорка (2); Мищенко – Таталин, Бутузов – Вихарев – Королев; Таратунин – Козловский, Черников – В.Стрельцов – А.Стрельцов; Глазачев – Коньков – Воронин.
Голы:
1:0 Паршин (Баранцев, Шенфельд, 04:41-бол)
1:1 Вихарев (Козловский, 30:08)
2:1 Кейлоф (Миле, Саболич, 43:10-бол)
3:1 Ильин (Веряев, 49:20)
4:1 Хольм (Саболич, Миле, 52:25)
5:1 Саболич (Шенфельд, 55:50)
Броски:36 (13+5+18) – 29 (8+15+6)
«Адмирал» выполнял план на игру два первых периода, но рассыпался в третьем. Эндрю КЕЙЛОФ, Даниил ИЛЬИН, Филип ХОЛЬМ и, на закуску, Роберт САБОЛИЧ за 13 минут четырежды поразили ворота КРАСОТКИНА.
Сергей СВЕТЛОВ, главный тренер ХК «Адмирал»:
- Игра до самого конца была интересная, и, как по мне, счет 1:5 не является показательным. В третьем периоде соперник добавил и реализовал свои шансы, а мы оказались не совсем готовы к подобному повороту событий. Тем не менее, к ребятам у меня претензий нет, они играли хорошо. Обидно, что во втором периоде не реализовали много выходов «один в ноль». Это и решило исход матча.
Дэвид НЕМИРОВСКИ, главный тренер ХК «Торпедо»:
- Мы неплохо играли в первом периоде, однако слишком много пасовали в чужой зоне, когда нужно было завершать атаку броском, хотели сыграть слишком красиво. Второй период стал для нас худшим в сезоне, да и в предсезонке - тоже. Мы совершенно не успевали за скоростными действиями соперника. «Адмирал» доставил нам много проблем и создал много моментов. В третьем периоде мы смогли вернуть нашу активную игру и вытащили матч. В целом не могу сказать, что игра мне понравилось, но понравился результат.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК «Торпедо»
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