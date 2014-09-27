"Спартак-Приморье" отправился на игровой сбор в Пусан

Подопечные Эдуарда Сандлера завершают подготовку к новому сезону.

В Южной Корее наша команда примет участие в товарищеском турнире. Соперниками "Спартака-Приморье" станут команды Корейской баскетбольной лиги, высшего дивизиона национального чемпионата: "Соник Бум КТ" (Пусан), "КСС Егис" (Сеул) и "Итлэнд Элефантс" (Инчхон).

Как сообщает официальный сайт красно-белых, в минувшем сезоне команда из Инчхона, знаменитого на весь мир лучшим международным аэропортом, заняла 4-е место по итогам регулярного чемпионата, а в плей-офф вылетела на первой стадии в 1/4 финала, уступив в серии пусанцам. "Соник Бум", ставший по итогам "регулярки" пятым, завершил выступление в полуфинале и завоевал бронзовые медали. Наконец, столичная команда остановилась в шаге от зоны плей-офф и сохранила за собой 7 место по итогам сезона в КБЛ.

Расписание матчей с участием БК "Спартак-Приморье":

29.09.2014

"Соник Бум КТ" (Пусан) - "Спартак-Приморье"

30.09.2014

"КСС Егис" (Сеул) - "Спартак-Приморье"

2.10.2014

"Итлэнд Элефантс" (Инчхон) - "Спартак-Приморье"

03.10.2014

"Соник Бум КТ" (Пусан) - "Спартак-Приморье"

В чемпионате Суперлиги 2014-2015 примут участие сразу 16 команд, в том числе новички лиги "ПАРМА" (Пермь, в ее составе присутствуют поигравшие во Владивостоке Сергей ЧЕРНОВ и Алексей СУРОВЦЕВ), МБА, "Купол-Родники", "Алматы" и "Химки-2".

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото БК "Спартак-Приморье".