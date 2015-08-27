Хоккей: "Адмирал" начал третий сезон с победы в Словакии

«Моряки» забрасывали по одной шайбе в каждом периоде, сообщает деловая газета "Золотой Рог"

26 августа. Братислава, «Словнафт Арена», 9,2 тыс. зрителей. «Слован» (Братислава) – «Адмирал» (Владивосток) 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

0:1 – Воронин (Лисов, Мамин) – 16:37.

0:2 – Кузнецов (Александров) – 32:40 (5x4).

1:2 – Серсен (Веденски, Штястны) – 34:33.

1:3 – Яковлев (Воронин, Подшендялов) – 46:46.

Вратари: Гарнетт – Налимов.

Броски: 31 (11-9-11) – 27 (12-11-4).

Вбрасывания: 40 (13-16-11) – 19 (7-4-8).

Штраф: 10 (2-6-2) – 35 (27-2-6).

«Адмирал» начал поход в плей-офф с уверенной победы на выезде. Новички «моряков» ВОРОНИН и ЯКОВЛЕВ забили уже в первом матче в КХЛ. Отметим хорошую игру нашей команды в меньшинстве.

Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- Матч получился неплохой. Понравились настрой и движение. У нас дебютировало несколько человек – ребята играли первые матчи в карьере в КХЛ и отметились голами (Воронин и Яковлев), так что все очень хорошо. В третьем периоде получили ненужные удаления при счете 2:1 – шесть минут на ровном месте в меньшинстве. Но здорово, что выстояли. Чемпионат только начинается, готовимся к следующей игре.

Свою следующую встречу «Адмирал» проведет в Хорватии против «Медвешчака», уступившего дома хабаровскому «Амуру» по буллитам.

Олег КЛИМЕНКО, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ХК «Амирал».