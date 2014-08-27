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"Спартак-Приморье" откроет новый сезон 13 октября в Ростове-на-Дону

27 Августа 2014, 11:18 | Владивосток

Первый домашний матч баскетбольный клуб из Приморья проведет 22 октября против "Иркута" (Иркутск)

В новом сезоне в российской баскетбольной Суперлиге сыграет рекордное количество команд - 16, в результате чего, только на домашней арене и только в рамках регулярного чемпионата "Спартак-Приморье" проведет 15 матчей. Это не считая плей-офф, который начнется с 1/4 финала, и Кубка России, сообщает официальный сайт красно-белых.

Новичками Суперлиги в сезоне 2014/15 стали четыре команды: "Химки-2" (Московская область), МБА (Москва), "Родники" (Ижевск) и "Алматы" (Алматы, Казахстан). Хотя "новичками" большинство из них назвать можно с натяжкой. Дублеры подмосковных "Химок" уже играли во второй по значимости лиге, как и команда из Ижевска. Приморским болельщикам должно быть знакомо название "Купол-Антей", в начале двухтысячных под этим именем Удмуртию уже представлял клуб в Суперлиге. В новом сезоне в российском чемпионате будет играть и один зарубежный клуб - "Алматы" из Казахстана. Но это так же не впервые, так как в Суперлиге уже играл "Отрар" из бывшей столицы "союзного" государства.

Покинули Суперлигу всего две команды. Чемпион минувшего сезона "Автодор" пошел на повышение в Единую лигу ВТБ, вернувшись в "элиту" спустя 10 лет. А "Рускон-Мордовия" из Саранска опустилась в Высшую лигу, не по спортивным, а по финансовым показателям. Но и без этих команд конкурентная борьба за 8 путевок в плей-офф ожидается нешуточной, ведь по итогам "регулярки" за медали продолжат борьбу лишь половина из тех, что начнут длинный и интересный путь в октябре.

"Спартак-Приморье" первые матчи сезона проведет на выезде. 13 октября приморцы в Ростове-на-Дону сыграют с "Атаманом", а 16 октября - в Самаре с БК "Самара-СГЭУ". Первый домашний матч наша команда проведет 22 октября с иркутским "Иркутом".

Расписание домашних матчей БК "Спартак-Приморье" в регулярном чемпионате Суперлиги:

22.10.2014 "Спартак-Приморье" - "Иркут" (Иркутск)
10.11.2014 "Спартак-Приморье" - "Динамо" (Москва)
13.11.2014 "Спартак-Приморье" - "Рязань" (Рязань)
20.11.2014 "Спартак-Приморье" - "Алматы" (Казахстан)
23.11.2014 "Спартак-Приморье" - "Химки-2" (Московская область)
15.12.2014 "Спартак-Приморье" - "Новосибирск" (Новосибирск)
18.12.2014 "Спартак-Приморье" - "АлтайБаскет" (Барнаул)
06.01.2015 "Спартак-Приморье" - МБА (Москва)
09.01.2015 "Спартак-Приморье" - "Университет-Югра" (Сургут)
19.01.2015 "Спартак-Приморье" - "ПАРМА" (Пермский край)
22.01.2015 "Спартак-Приморье" - "Родники" (Ижевск)
02.02.2015 "Спартак-Приморье" - "Атаман" (Ростов-на-Дону)
05.02.2015 "Спартак-Приморье" - "Самара-СГЭУ" (Самара)
06.03.2015 "Спартак-Приморье" - "ТЕМП-СУМЗ" (Ревда)
09.03.2015 "Спартак-Приморье" - "Урал" (Екатеринбург)

В расписании матчей возможны изменения.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток

Фото БК "Спартак-Приморье".

Автор: Юрий Рогов
Теги: баскетбол  суперлига  "спартак-приморье" 



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