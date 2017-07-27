"Луч-Энергия" потерпел третье поражение в четырех матчах

Над главным тренером команды из Владивостока сгустились тучи

Поражение от «Волгаря», третье в четырех стартовых играх первенства России, может стоить должности главного тренера Константину ЕМЕЛЬЯНОВУ, в экстренном порядке заменившему литовского специалиста Вальдаса ИВАНАУСКАСА, с которым возникли сложности при оформлении на работу в России. Все три поражения «Луч-Энергия» потерпел с одинаковым счетом 0:2, что свидетельствует о проблемах в атаке.

Первенство ФНЛ по футболу. 4 тур. 26 июля. Астрахань, стадион «Центральный». «Волгарь» (Астрахань) - «Луч-Энергия» (Владивосток) - 2:0 (0:0). Голы: Акбашев (55), Сутормин (58, с пенальти).

«Волгарь» (Астрахань): Терновский, Плиев, Таказов, Калинин, Григорьев, Шалаев (Букия, 86), Акбашев, Дышеков (Бочков, 74), Кабутов, Сутормин (Болонин, 83), Веркашанский (Бабырь, 69).

«Луч-Энергия»: Котляров, Марущак, Тихий (Носов, 61), Соблиров, Насадюк, Машнев (Заерко, 66), Килин, Пономаренко, Фомин (Бажев, 83), Хлебородов, Гордиенко (Мязин, 66).

Победный гол хозяева забили в начале второй тайма - Акбашев подхватил мяч в центре поля, прошел с ним до линии штрафной, попутно обыграв трех (!) игроков «Луча», и пробил в правый от КОТЛЯРОВА угол. Прошло несколько минут и проход КАБУТОВА после входа в штрафную подкатом сзади прервал вышедший в основе ФОМИН. Судья ПАНИН указал на точку, а СУТОРМИН развел вратаря и мяч по разным углам.

Константин ЕМЕЛЬЯНОВ, главный тренер ФК «Луч-Энергия»:

- Сыграли организованно первый тайм. Минимизировали опасные моменты возле наших ворот. Практически сопернику ничего не дали создать. Может быть, только со стандарта в первом тайме реальная возможность была. А так, в принципе, мы снимали всю опасность. Держали игру под контролем. Закончился первый тайм. Вроде бы с ребятами договорились играть также строго, организованно. Но, к сожалению, за две-три минуты проиграли матч. Если мы такие голы будем пропускать, то, конечно же, ловить нам нечего.

Проиграли на выезде две игры по 0:2, хотя хотели очки взять. Может быть, какой-то психологический момент на ребят влияет. В матче с «Волгарем», пропустив первый мяч, побежали, раскрылись и из-за этого пропустили второй. При этом в дальнейшем руки не опустили, хотели забить. Но не получилось. Думаю, игра была проиграна из-за первого момента: повторюсь, такой гол, когда игрок соперника прошёл через всю оборону, допускать нельзя.

Юрий ГАЗЗАЕВ, главный тренер ФК «Волгарь»:

- Заслуженная победа. Она объективна. Здесь есть и уроки, которые полезны нашей команде. Потому что мы ту игру выиграли, играя два тайма очень мощно, убедительно. Эту игру было немного по-другому. И соперник, наверное, как коллега говорил, смотрелся, пытался перекрыть. Но с нашей стороны немного даже не столько темп игры, сколько сами открывания, были не такие. И настрой, мне показалось, не был таким. Хотя одна игра не связана с другой, но вышли с чувством, может быть, превосходства. И несколько медленнее играли, чем должны были играть.

Большой бонус, что футболисты услышали разговор в раздевалке и сумели включиться. А такие голы, как наш первый мяч, забиваются очень часто (про которые говорят, что нельзя было пропускать): пространство было, и игрок был на скорости, развернул футболистов соперника на такой скорости, мяч обработал, так что здесь нужно отметить и умение футболиста, его хороший удар. В такой насыщенной обороне, как была у соперника, часто имеет значение и обыгрыш, и индивидуальное мастерство. У нас очень много было предпосылок. Совершенно заслуженно забили второй гол.

Те временем бывший нападающий «Луча-Энергия» Иван СТОЛБОВОЙ забил один из трех голов «Ротора-Волгоград» в победном матче с «Динамо» (Санкт-Петербург).

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток