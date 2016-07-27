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Культовый приморский баскетболист Даниил Соловьев перебрался на Сахалин
Это далеко не первый игрок «Спартака-Приморье», перебравшийся на остров к Эдуарду Сандлеру
29-летний экс-центровой «Спартака-Приморье» Даниил СОЛОВЬЕВ заключил контракт с баскетбольной командой ПСК «Сахалин», главным тренером которой является экс-наставник красно-белых Эдуард САНДЛЕР. Кроме того на остров перебрался еще один бывший игрок «Спартака», 20-летний Игорь ПЕТРОВ.
Даниил Соловьев родился во Владивостоке. Профессиональную карьеру Даня, как его ласково называют в Владивостоке, начал с выступления за «Спартак» в первенстве ДЮБЛ в 2003 году. Затем последовали выступления за молодежный и основной состав главной баскетбольной команды Приморья («Спартак-ВГУЭС» - 2008-2009 гг.). Большую часть профессиональной карьеры Соловьев провел в БК «Спартак-Приморье» (2009-2015 гг.). На правах аренды выступал в «Иркуте» (сезон 2010/2011) и подмосковном «Триумфе» (2011/2012).
Под руководством Эдуарда Сандлера на посту главного тренера БК «Спартак-Приморье» Соловьев стал серебряным призером Суперлиги и обладателем бронзовых медалей Кубка России в сезоне 2014/2015. В августе 2015 года, заключив основной контракт с петербургским «Зенитом», был отдан в аренду в «Урал», за который сыграл в 12 матчах и набирал 10 очков и 7,1 подборов в среднем за игру. В декабре 2015 года «Зенит» вернул Соловьева. В составе «Зенита» Даниил стал серебряным призером Кубка России и бронзовым медалистом Единой лиги ВТБ.
Тем временем «Спартак-Приморье» объявил о продлении контракта с 32-летним центровым Владимиром БЕЛОВЫМ еще на один сезон.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото БК "Спартак-Приморье".
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