"Спартак-Приморье" стал бронзовым призером Суперлиги!

Федор Ключников признан самым полезным игроком лиги

27 апреля. Суперлига - Первый дивизион. Владивосток. «Спартак-Приморье» (Владивосток) – «Новосибирск» (Новосибирск) 87:77 (24:13, 21:25, 23:24, 19:15). Счет в серии 3:1

«Спартак-Приморье»: Ключников – 27 очков (4 передачи), Кривошеев – 25 (9 подборов), Матеюнас – 16 (6 подборов, 5 передач, 2 перехвата).

«Новосибирск»: Лавников – 26 очков, Писклов – 13, Новиков – 11.

«Спартак-Приморье» спустя три года вновь повторил бронзовый успех, и вновь в противостоянии с «Новосибирском». И вновь команды прибыли во Владивосток, одержав по одной победе в Новосибирске, и вновь «Спартак-Приморье» дважды был сильнее на родной арене! Символично, что в решающем матче основной вклад в победу приморцев внесли Федор КЛЮЧНИКОВ и Максим КРИВОШЕЕВ, в свое время защищавшие цвета сибирского клуба.

Свидетелем очередного триумфа баскетбольной дружины из Владивостока стал губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

Чемпионом же Суперлиги стал «Университет-Югра», обыгравший в трех матчах «Иркут».

По окончании сезона были названы имена лучших игроков Суперлиги 1. Обладателем титула MVP стал Никола ЛЕПОЕВИЧ («Университет-Югра», Сургут). В символическую пятерку вошли: разыгрывающий – Александр ВАРНАКОВ (БК «Иркут», Иркутск), атакующий защитник – Сергей ТОКАРЕВ (БК «Новосибирск», Новосибирск), легкий форвард – Александр ЗАХАРОВ (БК «Иркут»), тяжелый форвард – Максим КРИВОШЕЕВ («Спартак-Приморье», Владивосток), центровой – Александр САВНКОВ («Университет-Югра», Сургут). Самым полезным игроком признан Федор КЛЮЧНИКОВ из «Спартака-Приморье».

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото БК «Спартак-Приморье»