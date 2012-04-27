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Владивостокский "Луч-Энергия" на выезде сыграл вничью третий раз подряд

27 Апреля 2012, 13:56 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 27 апреля, ZRPRESS. "Луч-Энергия" не смог одержать победу в Набережных Челнах над местным "КАМАЗом", до этого потерпевшим четыре поражения подряд, – 0:0. В итоге подопечные Сергея ПАВЛОВА шагнули в турнирной таблице вниз и занимают уже третью строчку снизу.

Как пишет официальный сайт желто-синих, начало матча осталось за хозяевами, которые больше контролировали мяч и уже на 7-й минуте провели первую опасную атаку: после навеса с правого фланга ШЛЯПКИН без помех бил головой метров с семи, но мяч попал прямо в руки КОТЛЯРОВУ. А спустя несколько минут голкипера приморцев мощным ударом с угла штрафной проверил ХАСИМОВ.

К 15-й минуте желто-синим удалось отодвинуть игру от своих ворот, однако прорваться в чужую штрафную они еще долго не могли. Первый удар в створ ворот хозяев, точнее, в сторону ворот, наши футболисты нанесли лишь на 33-й минуте ("), да и то со штрафного. Хозяева в долгу не остались и на 40-й минуте ответили размашистой атакой, на острие которой оказался СЕРДЮКОВ. Удар нападающего с шести метров получился очень неплохим, но на пути мяча "вырос" защитник "Луча-Энергии".

Второй тайм также начался атаками хозяев, и на 50-ой минуте они едва не открыли счет. После разрезающего паса КОБЯЛКО Сердюков выскочил на рандеву с Котляровым, но первый удар у форварда не получился, а после повторного катившийся в ворота мяч выбил "с ленточки" защитник.

После этого момента игра пошла на встречных курсах, с большим количеством жестких стыков и единоборств. Страсти стали накаляться, и арбитр вынужден был "охладить пыл" игроков желтыми карточками. В результате "горчичники" получили девять футболистов, а капитан "Луча-Энергии" МОГИЛЕВСКИЙ и вовсе на 74-й минуте досрочно покинул поле за вторую желтую карточку.

Безрадостные 0:0 на табло и падение в пропасть, извините, во второй дивизион, продолжается.

В то же время прямые конкуренты "Луча-Энергия" на домашних аренах взяли по три полновесных очка. "Газовик"-"Химки" 3:0, "Балтика" - "Факел" 2:0, "Торпедо" (Владимир) – "Енисей" 3:0. "Черноморец" в Новороссийске не смог переиграть "Волгарь-Газпром" – 0:0.

Следующий матч наша команда проведет 8 мая дома против "Химок". Если победить не удастся, шансы на сохранение прописки в первом дивизионе упадут до нуля.

Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог".

Автор: Олег Клименко
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