Футбол: "Луч-Энергия" вышел в полуфинал Кубка России!

Команда из Владивостока в борьбе за выход в финал встретится с "Ростовом" на его поле.

Новосибирск. 26 марта. "Томь" – "Луч-Энергия". 1/4 Кубка России. 1:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0), серия пенальти - 1:2. Голы: Портнягин (Аравин), 33 - 1:0, Клопков (Корян), 62 - 1:1.

Серия пенальти: Портнягин - 0:0 (вратарь), Корян - 0:1, Голышев - 0:1 (штанга), Клопков - 0:1 (вратарь), Нехайчик - 0:1 (вратарь), Мавлетдинов - 0:1 (вратарь), Миланов - 0:1 (мимо), Бендзь - 0:1 (вратарь), Сорокин - 1:1, Пономарёв - 1:2.

"Томь": Чебану, Миланов, Салата, Аравин, Пинтер, Голышев, Сабитов (Нехайчик, 72), Черевко (Сорокин, 78), Комков, Портнягин, Баженов (Башкиров, 72).

"Луч-Энергия": Довбня, Семочко, Романович, Бендзь, Могилевский, Пономаренко, Пономарев, Кацаев (Мавлетдинов, 99), Кудряшов (Романенко, 46), Асильдаров (Клопков, 46), Корян.

Пропустив на 33-й минуте матча "Луч-Энергия" сумел отыграться, несмотря на удаление уже на 46-й минуте центрального защитника Анатолия РОМАНОВИЧА. После передачи Руслана КОРЯНА с правого фланга великолепный удар с лета нанес вышедший на замену Денис КЛОПКОВ - 1:1.

Судьба матча после безголевого дополнительного времени решалась в лотерейной серии пенальти, по ходу которой пенальти соперники совместными усилиями реализовали лишь 3 удара из 10. При этом вратари парировали 5 одиннадцатиметровых, один раз ворота спасла штанга, а еще один удар прошел мимо цели. За всю 22-летнюю историю Кубка России только однажды соперники били с 11 метров столь же неудачно. 28 октября 2000 года в 1/8 финала "Энергетик" из Урени и саратовский "Сокол" такжн реализовали 3 удара из 10, причем оставшиеся 7 были отбиты голкиперами.

"Удаление капитана... Он подвел команду, но так казалось в первом тайме. Удаление мобилизовало и раскрепостило наших ребят. При этом я заменил Шамиля АСИЛЬДАРОВА и Дмитрия КУДРЯШОВА - сильнейших наших игроков - на мобильных", - сказал главный тренер "Луча-Энергия" Александр ГРИГОРЯН журналистам после матча.

Ростов. "Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Ротор" (Волгоград) – 3:0 (1:0). Голы: Гацкан, 8 – 1:0, Ананидзе, 60 – 2:0, Дзюба, 75 (пен.) – 3:0.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото ФК "Луч-Энергия".