Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Футбол: "Луч-Энергия" вышел в полуфинал Кубка России!
Команда из Владивостока в борьбе за выход в финал встретится с "Ростовом" на его поле.
Новосибирск. 26 марта. "Томь" – "Луч-Энергия". 1/4 Кубка России. 1:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0), серия пенальти - 1:2. Голы: Портнягин (Аравин), 33 - 1:0, Клопков (Корян), 62 - 1:1.
Серия пенальти: Портнягин - 0:0 (вратарь), Корян - 0:1, Голышев - 0:1 (штанга), Клопков - 0:1 (вратарь), Нехайчик - 0:1 (вратарь), Мавлетдинов - 0:1 (вратарь), Миланов - 0:1 (мимо), Бендзь - 0:1 (вратарь), Сорокин - 1:1, Пономарёв - 1:2.
"Томь": Чебану, Миланов, Салата, Аравин, Пинтер, Голышев, Сабитов (Нехайчик, 72), Черевко (Сорокин, 78), Комков, Портнягин, Баженов (Башкиров, 72).
"Луч-Энергия": Довбня, Семочко, Романович, Бендзь, Могилевский, Пономаренко, Пономарев, Кацаев (Мавлетдинов, 99), Кудряшов (Романенко, 46), Асильдаров (Клопков, 46), Корян.
Пропустив на 33-й минуте матча "Луч-Энергия" сумел отыграться, несмотря на удаление уже на 46-й минуте центрального защитника Анатолия РОМАНОВИЧА. После передачи Руслана КОРЯНА с правого фланга великолепный удар с лета нанес вышедший на замену Денис КЛОПКОВ - 1:1.
Судьба матча после безголевого дополнительного времени решалась в лотерейной серии пенальти, по ходу которой пенальти соперники совместными усилиями реализовали лишь 3 удара из 10. При этом вратари парировали 5 одиннадцатиметровых, один раз ворота спасла штанга, а еще один удар прошел мимо цели. За всю 22-летнюю историю Кубка России только однажды соперники били с 11 метров столь же неудачно. 28 октября 2000 года в 1/8 финала "Энергетик" из Урени и саратовский "Сокол" такжн реализовали 3 удара из 10, причем оставшиеся 7 были отбиты голкиперами.
"Удаление капитана... Он подвел команду, но так казалось в первом тайме. Удаление мобилизовало и раскрепостило наших ребят. При этом я заменил Шамиля АСИЛЬДАРОВА и Дмитрия КУДРЯШОВА - сильнейших наших игроков - на мобильных", - сказал главный тренер "Луча-Энергия" Александр ГРИГОРЯН журналистам после матча.
Ростов. "Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Ротор" (Волгоград) – 3:0 (1:0). Голы: Гацкан, 8 – 1:0, Ананидзе, 60 – 2:0, Дзюба, 75 (пен.) – 3:0.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото ФК "Луч-Энергия".
Новости тематики
- Хоккей: "Адмирал" начал новый сезон с победы в Сочи
- "Луч" проиграл в Волгограде
- "Спартак-Приморье" стал трехкратным чемпионом Суперлиги!
- "Спартак-Приморье" рвется к чемпионству
- "Луч-Энергия" едва не обыграл "Спартак-2"
- "Спартак-Приморье" отличился в Рязани
- "Спартак-Приморье" разгромил во Владивостоке МБА
- "Луч-Энергия" одержал третью победу подряд
- "Луч-Энергия" обыграл финалиста Кубка Казахстана
- "Спартак-Приморье" разгромил ЦСКА-2
Новости раздела
- Главный тренер "Луча": У команды ужасное психологическое состояние
- Хоккей: "Адмирал" проиграл третий матч подряд
- "Луч" повеселил народ в Тюмени
- Хоккей: Удача отвернулась от "Адмирала"
- Хоккей: "Адмирал" начал новый сезон с победы в Сочи
- "Луч" перед встречей с "Мордовией" усилился двумя опытными игроками
- "Луч" сумел остановить "СКА-Хабаровск"
- Ближайший соперник "Луча" сменил главного тренера
- Болельщиков "Луча" обещают доставить в Хабаровск на автобусе
- "Адмирал" обыграл одного из олигархов по месту его прописки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Приморский Трамп
- Илдус Ярулин: Бедный Хабаровский край!