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В БК "Спартак-Приморье" вернулся чемпион Европы

27 Февраля 2012, 17:21 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 27 февраля, ZRPRESS. В "Спартак-Приморье" возвращается чемпион Европы-2007 в составе сборной России и чемпион России 2002/03 в составе ЦСКА 31-летний Николай ПАДИУС, расторгнувший по взаимному согласию контракт с ПБК "Локомотив-Кубань". Ранее в "Спартак-Приморье" из Краснодара перебрался Максим КРИВОШЕЕВ.

Падиус - физически и технически одаренный атакующий защитник, чей истинный потенциал по сей день остается загадкой для болельщиков и специалистов. Наряду с Андреем КИРИЛЕНКО Николай был звездой молодежной сборной России и питерского "Спартака", но, получив приглашение в ЦСКА, затерялся среди более опытных и известных одноклубников. Выступал за петербургский "Спартак", ЦСКА и "Динамо", греческие "Арис", "Марусси", подмосковное "Динамо" и казанский УНИКС. Первый раз во Владивостоке появился в сезоне 2008/09, но провел в составе красно-белых всего 14 игр в Суперлиге А, набирая в среднем 9,6 очков и выполняя 3,6 подбора и 2,1 передачи.

"К сожалению, в последние два месяца Падиус практически перестал получать игровое время на площадке, в связи с этим, проанализировав ситуацию и поговорив с Николаем о перспективах, мы пришли к решению, что лучшим вариантом для него будет продолжить карьеру в другом клубе. Николай - настоящий профессионал, желаю ему успеха в дальнейшей карьере", - сообщил президент ПБК "Локомотив - Кубань" Андрей ВЕДИЩЕВ.

"По ходу сезона у нас не вызывало сомнения то, что команда должна усиливаться. Мы считаем, что такой опытный игрок, с такой отменной мотивацией, как Николай Падиус, поможет нам усилить игру", - считает главный тренер БК "Спартак-Приморье" Борис ЛИВАНОВ.

Тем временем "Спартак-Приморье" покинул капитан Геннадий ЗЕЛЕНСКИЙ, пришедший в команду из сургутского "Университета" перед началом сезона. В сезоне 2011/12 в чемпионате России Зеленский провел 11 матчей: 3,5 очка; 0,6 передач; 1,5 подборов в среднем за игру.

"Я благодарен партнерам по команде, тренерскому штабу, руководству "Спартака-Приморье" за совместную работу. Мне было приятно находиться в коллективе, где созданы отличные условия для работы. Также хочу поблагодарить болельщиков, которые создают невероятную атмосферу на матчах, что я отмечал, приезжая во Владивосток и раньше. Желаю команде удачи в дальнейших играх и занять максимальное место в чемпионате", - цитирует Геннадия Зеленского официальный сайт "Спартака-Приморье".

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

Автор: Олег Клименко
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