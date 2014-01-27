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Хоккей: "Адмирал" во Владивостоке обыграл магнитогорский "Металлург"

27 Января 2014, 23:34 | Владивосток

Победная шайба на счету Джастина Ходжмэна, реализовавшего буллит.

27 января. Владивосток. Фетисов Арена, 5,5 тыс. зрителей. "Адмирал" - "Металлург" (Магнитогорск) 2:1 (10, 0:0, 1:1).

1:0 – Шютц – 05:29.
2:0 – Ходжмэн – 48:51 (бул).
2:1 – Коварж (Зарипов) – 50:02 (5x4).

Вратари: Иванников – Кошечкин, Печурский.

Броски: 27 (17-5-5) – 22 (9-5-8).

Вбрасывания: 29 (12-6-11) – 27 (6-11-10).

Штраф: 14 (2-4-8) – 12 (2-6-4).

Джастин Ходжмэн:

- Этот матч я бы назвал одним из самых эмоциональных и, наверное, лучшим матчем, в котором я принимал участие за карьеру, а в ней были и матчи на выбывание, и решающие в плей-офф. Мне никогда не доводилось выходить на лёд против своей бывшей команды, которая настолько сильна, является одной из лучших в лиге. В ней собрано столько мастеров. Обыграть ее - это потрясающие эмоции.

Майк КИНЭН, главный тренер ХК "Металлург" (Магнитогорск):

- Соперник сегодня сыграл в хоккей уровня плей-офф. Мы, в принципе, такого и ожидали. "Адмирал" очень строго сыграл в обороне, с большой самоотдачей, с большой энергией. Они знали, что "Трактор" сегодня победил, это были очень важные три очка для местной команды, для попадания в плей-офф.

"Амур" в Хабаровске уступил "Трактору" 3:4.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.

Автор: Олег Клименко
Теги: КХЛ  хоккей  "Адмирал" 



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