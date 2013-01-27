БАСКЕТБОЛ: "Спартак-Приморье" вопреки прогнозам взял Казань!

"Спартак-Приморье" одержал третью победу в чемпионате России, одолев на выезде одного из лидеров Единой лиги ВТБ и Кубка Европы казанский УНИКС 69:70. Проигрывая за две секунды до конца основного времени матча одно очко, подопечные Гундарса ВЕТРЫ сумели нокаутировать казанцев - с передачи ДЕЛЕЙНИ отличился ГИЛЛЕНВОТЕ. На сайте казанского клуба отчет о поединке со "Спартаком-Приморье" обозначен кратко и емко: "Удар палкой"!

Чемпионат России ПБЛ. УНИКС (Казань) - "Спартак-Приморье" (Приморский край) 69:70 (16:12, 21:14, 14:24, 18:20). "Спартак-Приморье": Гилленвоте - 23 очка (7 подборов, 2 перехвата), Делейни - 17 (3 подбора, 6 передач), ЗАБЕЛИН - 15 (6 подборов, 3 блокшота), СУРОВЦЕВ - 8 (6 подборов, 3 перехвата), ГОРДЕЕВ - 5 (2 перехвата), СОЛОВЬЕВ - 2, ГОЛЯХОВ (2 подбора, 3 передачи), НЕСТЕРОВ, УЗИНСКИЙ.

"Спартак-Приморье" своего рода команда уникальная, единственный российский коллектив, не принимающий участия в Единой лиге ВТБ, не играют дальневосточники и в еврокубке. На весь сезон у команды 18 матчей чемпионата России, да еще несколько в Кубке страны. Так что, каждый матч для "Спартака" как праздник, можно без оглядки выкладываться полностью, не жалея сил. С другой стороны, столь малая игровая практика не может не сказаться на качестве командной игры. Как говорится, у палки два конца. Одним концом палка бьет по сопернику, а другим может больно ударить по ее хозяину. В игре с УНИКСом палка ударила нужным владивостокцам концом", - отмечают казанцы.

Большая часть специалистов считала, что игра УНИКСу особых хлопот не доставит. Похоже, так же думали баскетболисты Казани. Хозяева начали игру уж слишком спокойно. И это спокойствие долго не давало им выйти в лидеры.

В стартовом составе приморской команды на паркет вышли Илья Сыроватко, Пол Делейни, Алексей Суровцев, Трой Гилленвоте и Даниил Соловьев. Только в конце первой четверти КАЙМАКОГЛУ и ВЕРЕМЕЕНКО, вывели хозяев вперед, 16:12.

8 очков подряд в начале второго периода сделали разницу в счете двукратной, 24:12. Гундарс Ветра был вынужден брать тайм-аут. Гилленвоте подправил печальную статистику реализации бросков во второй десятиминутке, набрав 5 очков подряд. Вторую половину периода приморцы неплохо провели в защите, подобрались к сопернику, но в концовке, совершив две потери, позволили хозяева набрать 4 очка подряд в быстром нападении. 37:26 - перед большим перерывом.

В середине третьей четверти гостям удалось сократить отставание до 4 очков, заставив этим взять тайм-аут наставника хозяев Ацо ПЕТРОВИЧА. После вынужденного перерыва активизировался ШАБАЛКИН. Его два броска из-под кольца позволили хозяевам восстановить преимущество, но залетевшая следом "трешка" Суровцева приблизила "Спартак-Приморье" к сопернику на расстояние одного броска, 46:44. А к концу третьего периода от преимущество казанцев осталось всего 1 очко, - 51:50.

Ну а в концовке остаются пресловутые две секунду. Ошибка обороны УНИКСа, проходит на Гилленвотэ под щит и есть вторая в сезоне гостевая победа "Спартака-Приморье".

Ацо Петрович, главный тренер БК "УНИКС":

- Я сейчас сказал в раздевалке - сегодняшний день самый тяжелый в моей карьере. Такого я не ожидал, ждал лучшей игры. До перерыва вели "плюс 11", потом контроль потеряли, безответственно действовали. Три игрока нас обыграли: Гилленвотэ, Делейни и Забелин. На их счету 55 очков. Очень обидно, все расстроены. Не знаю, что будет дальше. Прошу извинений перед болельщиками.

Гундарс Ветра, главный тренер БК "Спартак-Приморье":

- Я не скажу, что в первой половине мы играли очень плохо, но глупые потери, которые мы совершали, позволили сопернику легко атаковать и сделать отрыв в счете. Во второй половине мы начали меньше терять и играли более организованно и усердно в защите, что давало нам возможность выровнять игру и зацепиться за нее в конце. То, что было в концовке в тайм-аутах нарисовано, игроки выполнили. У всех тренеров для таких моментов есть какие-то заготовки, просто нам до этого мало приходилось их использовать, лишь в матче с "Енисеем" и сегодня. Я хочу поблагодарить ребят за то, что играли с такой самоотдачей, и в итоге мы заслуженно победили. После таких побед как в Краснодаре и Казани игроки понимают, что не зря работают на тренировках.

Эдуард САНДЛЕР, генеральный менеджер БК "Спартак-Приморье":

- Я счастлив за команду и горжусь ребятами! Видимо они начинают понимать смысл в столь бессмысленном с организационной точки зрения сезоне, что, прежде всего они игроки, и "кайф" от побед у них никто не отнимет. Сегодня каждый из них вырос над собой. Это первая выездная победа на УНИКСом в истории клуба, ее значимость сегодня не переоценить, и весь Приморский край благодарен команде за это!

Следующий матч приморцы проведут в Самаре против "Красных Крыльев" 6 февраля.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото БК "УНИКС".