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"Адмирал" безвольно проиграл дерби
Хабаровский «Амур» вырвал победу во Владивостоке на последних минутах
26 декабря. КХЛ. Владивосток. КСК «Фетисов Арена». «Адмирал» (Владивосток) – «Амур» (Хабаровск) 2:3 (1:1, 0:0, 1:2).
1:0 – Райт – 07.59
1:1 – Крысанов – 14:34
1:2 – Крысанов – 49.04
2:2 – Саюстов – 55.29
2:3 – Руденков – 56.26
«Адмирал»: Бобков (Серебряков); Бартулис – Земченок, Ткачев – Саюстов – Саболич; Курашов – Волченков, Жафяров – Райт – Краснослободцев; Гавриленко – Ильин, Казаков – Макаренко – Барбашев; Горшков – Мамин – Сигарев, Яковлев, Иванов.
«Адмирал» продолжает катиться вниз по наклонной – это уже седьмое поражение «моряков» в последних деcяти матчах. Не помогла и «свежая кровь» в лице бронзового призера молодежного чемпионата мира Дамира ЖАФЯРОВА. Героем встречи стал «тигр» Антон КРЫСАНОВ, принявший участие во всех голах своей команды - на его счету дубль и голевой пас.
До этого во Владивостоке «Амур» четыре последних матча проиграл с общим счетом 2:13.
Накануне дерби стало известно, что в «Медвешчак» перешел 22-летний нападающий Кирилл ВОРОНИН. Взамен «Адмирал» получил денежную компенсацию…
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК «Адмирал».
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