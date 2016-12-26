"Адмирал" безвольно проиграл дерби

Хабаровский «Амур» вырвал победу во Владивостоке на последних минутах

26 декабря. КХЛ. Владивосток. КСК «Фетисов Арена». «Адмирал» (Владивосток) – «Амур» (Хабаровск) 2:3 (1:1, 0:0, 1:2).

1:0 – Райт – 07.59

1:1 – Крысанов – 14:34

1:2 – Крысанов – 49.04

2:2 – Саюстов – 55.29

2:3 – Руденков – 56.26

«Адмирал»: Бобков (Серебряков); Бартулис – Земченок, Ткачев – Саюстов – Саболич; Курашов – Волченков, Жафяров – Райт – Краснослободцев; Гавриленко – Ильин, Казаков – Макаренко – Барбашев; Горшков – Мамин – Сигарев, Яковлев, Иванов.

«Адмирал» продолжает катиться вниз по наклонной – это уже седьмое поражение «моряков» в последних деcяти матчах. Не помогла и «свежая кровь» в лице бронзового призера молодежного чемпионата мира Дамира ЖАФЯРОВА. Героем встречи стал «тигр» Антон КРЫСАНОВ, принявший участие во всех голах своей команды - на его счету дубль и голевой пас.

До этого во Владивостоке «Амур» четыре последних матча проиграл с общим счетом 2:13.

Накануне дерби стало известно, что в «Медвешчак» перешел 22-летний нападающий Кирилл ВОРОНИН. Взамен «Адмирал» получил денежную компенсацию…

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Адмирал».