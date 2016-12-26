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Защитник "Луча-Энергия" отказал московскому "Спартаку", может перейти в "Амкар"

26 Декабря 2016, 14:23 | Владивосток

Клуб из Перми видит в Алексее Грицаенко замену Георгию Джикия

Центральный защитник футбольного клуба «Луч-Энергия» Алексей ГРИЦАЕНКО не горит желанием переходить в московский «Спартак», где ему в лучшем случае уготовано место сменщика во второй команде красно-белых. Куда более перспективным выглядит вариант с трудоустройством Алексея в пермском «Амкаре», который подыскивает замену Георгию ДЖИКИЯ, по иронии судьбы, уходящего как раз в «Спартак».

По данным газеты «Золотой Рог», в Перми Грицаенко рассматривается как игрок, близкий к основе, что очень важно для талантливого приморца. В «Спартаке», «Зените» и «Тосно», которые также называются в числе претендентов на воспитанника центра подготовки «Луча», Алексея видят в лучшем случае на перспективу, а это значит, что он сможет повторить судьбу сотен провинциалов, затерявшихся на бескрайних просторах после «стажировки» в великих клубах.

Главный тренер «Амкара» Гаджи ГАДЖИЕВ, известный своим умением работать с молодежью, хочет просмотреть Грицаенко на январском сборе в Турции.

Стоит отметь, что у Грицаенко действующий контракт с «Лучом», а это значит, что клуб может получить за него достаточно ощутимую денежную компенсацию. Для примеру, трансфер Джикия в «Спартак» оценивается в 150 млн рублей. В случае с Грицаенко, речь идет о сумме в десять раз меньшей.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Луч-Энергия»

Автор: Олег Клименко
Теги: "луч-энергия"  пермь  футбол  алексей грицаенко 



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