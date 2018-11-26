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Владивосток может стать центром подготовки сборных к Олимпийским играм

26 Ноября 2018, 09:18 | Владивосток
24 ноября, Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков находился с рабочим визитом во Владивостоке.
 
Совершенствование спортивной инфраструктуры в регионе и её использование для подготовки спортсменов к участию к Играм XXXII Олимпиады 2020 года в Токио и XIX Олимпийским зимним играм 2022 года в Пекине стали основными темами беседы главы Минспорта России и врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко.
 
«Мы планируем, что Владивосток и весь Дальний Восток станет центром подготовки сборных России к Олимпийским играм, – сказал Павел Колобков. – Здесь должны тренироваться команды по лёгкой атлетике, плаванию, гребле на байдарках и каноэ. Осталось не так много времени, но его достаточно, чтобы подготовить необходимые условия для тренировочных сборов». Одновременно Министр напомнил, что советские спортсмены в 1988 году проводили подготовку к Играм XXIV Олимпиады в Сеуле (Республика Корея) в Приморском крае. «Это хорошая практика и нужно её продолжить», – отметил он.
 
«У нас есть условия для подготовки спортсменов, – подчеркнул Олег Кожемяко. – С поддержкой Минспорта России мы можем оперативно привести эти объекты в порядок и принять сборные».
 
Кроме того, Павел Колобков и Олег Кожемяко обсудили вопросы, связанные с осуществлением Федерального проекта «Спорт – норма жизни», реализацией Концепции подготовки спортивного резерва, созданием регионального центра хоккея в Приморье и другие.
 
 
Фото: РИА новости.
 
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Теги: спорт  олимпийские игры  владивосток  кожемяко 



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