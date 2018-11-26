Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Владивосток может стать центром подготовки сборных к Олимпийским играм
26 Ноября 2018, 09:18 | Владивосток
24 ноября, Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков находился с рабочим визитом во Владивостоке.
Совершенствование спортивной инфраструктуры в регионе и её использование для подготовки спортсменов к участию к Играм XXXII Олимпиады 2020 года в Токио и XIX Олимпийским зимним играм 2022 года в Пекине стали основными темами беседы главы Минспорта России и врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко.
«Мы планируем, что Владивосток и весь Дальний Восток станет центром подготовки сборных России к Олимпийским играм, – сказал Павел Колобков. – Здесь должны тренироваться команды по лёгкой атлетике, плаванию, гребле на байдарках и каноэ. Осталось не так много времени, но его достаточно, чтобы подготовить необходимые условия для тренировочных сборов». Одновременно Министр напомнил, что советские спортсмены в 1988 году проводили подготовку к Играм XXIV Олимпиады в Сеуле (Республика Корея) в Приморском крае. «Это хорошая практика и нужно её продолжить», – отметил он.
«У нас есть условия для подготовки спортсменов, – подчеркнул Олег Кожемяко. – С поддержкой Минспорта России мы можем оперативно привести эти объекты в порядок и принять сборные».
Кроме того, Павел Колобков и Олег Кожемяко обсудили вопросы, связанные с осуществлением Федерального проекта «Спорт – норма жизни», реализацией Концепции подготовки спортивного резерва, созданием регионального центра хоккея в Приморье и другие.
Фото: РИА новости.
Автор:
Новости тематики
- Владивосток может стать центром подготовки сборных к Олимпийским играм
- Баскетбол: "Спартак-Приморье" вновь побеждает
- "Детей Азии" презентовали во Владивостоке
- "Адмирал" не может выйти из комы
- Спортсмен из Владивостока стал первым в мире, кто исполнил необычное сальто
- "Адмирал" оказался в нокауте
- Болельщиков "Луча" накормят солдатской кашей
- "Луч" начал второй круг с победы
- Хоккей: "Адмирал" вновь становится грушей для битья
- Глава Владивостокского морского торгового порта вновь возглавил хоккейный клуб "Адмирал"
Новости раздела
- Владивосток может стать центром подготовки сборных к Олимпийским играм
- Баскетбол: "Спартак-Приморье" вновь побеждает
- "Детей Азии" презентовали во Владивостоке
- "Адмирал" не может выйти из комы
- Спортсмен из Владивостока стал первым в мире, кто исполнил необычное сальто
- "Луч" обыграл "Зенит-2" в Санкт-Петербурге
- "Адмирал" оказался в нокауте
- "Луч" уже почти в десятке!
- "Адмирал" не смог справиться с одной из худших команд лиги
- Главный тренер "Луча": Что будет с судейством, я не знаю…
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке водители сталкиваются с необычными проверками ГИБДД
- "Еду с поминок..."
- Рассыпающаяся империя Ли Дэмина
- Игорь Пушкарёв: Это сделал Миклушевский…
- Зачем Игорь Востриков приехал во Владивосток?
- Игорь Востриков раскрыл причину своего приезда во Владивосток. Их три
- Во Владивостоке собака нашла припрятанные сотни тысяч долларов
- Приморье вновь попытается избавиться от "Хаяттов"
- У экс-мэра столицы Приморья свое мнение, как назвать аэропорт Владивостока
- Андрей Ищенко не пролез сквозь фильтр
Loading...