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Игроки "Луча-Энергия" свое дело сделали, ждут расчета в рублях

26 Ноября 2016, 19:44 | Владивосток

Приморская команда за зиму может недосчитаться нескольких ключевых игроков

26 ноября. Первенство ФНЛ. Владивосток, стадион «Динамо», 450 зрителей. «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Тюмень» (Тюмень). Голы: Столбовой (16) – Чуканов (42), Мамтов (44), Лешонок (59).

«Луч-Энергия»: Гаврилов, Попов, Грицаенко, Голубев (Коломыц, 46), Пискунов, Ребко, Гриднев, Носов (Джигкаев, 56), Килин (Гордиенко, 77), Машнев (Михалев, 46), Столбовой.

«Тюмень»: Смирнов, Шакуро, Гузь, Ахмедов, Шляпкин, Чудин, Кленкин (Рябокобыленко, 89), Лешонок, Чуканов (Локтионов, 87), Теленков, Мамтов.

«Луч-Энергия» второй раз за последние три матча пропустил три мяча на своем поле, безобразно сыграв в защите. Свою лепту в снежный футбол внесла и судейская бригада, не зафиксировавшая несколько очевидных фолов в пользу приморской команды, и пропустившая явный офсайд в тот момент, когда гости забили третий гол.

По сведениям газеты «Золотой Рог», к возобновлению первенства ФНЛ в марте «Луч-Энергия» может лишиться сразу нескольких ключевых игроков. Прежде всего спрос есть на защитника ГРИЦАЕНКО, получившего вызов в сборную ФНЛ. Кроме того, до сих пор не ясно, кто в дальнейшем будет тренировать нашу команду - Сергей ПЕРЕДНЯ, у которого закончился контракт, или Константин ЕМЕЛЬЯНОВ, под руководством которого желто-синие выдали впечатляющую серию.

«СКА-Хабаровск» в Хабаровске разгромил «Кубань» 5:0. Хет-трик на счету бывшего игрока «Луча» КАЗАНКОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Луч-Энергия».

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