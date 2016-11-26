Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Адмирал" вновь продолжает удивлять, одержав вторую победу на выезде
Победу над «Барысом» команде из Владивостока принес дубль Райта
25 ноября. КХЛ. Астана, Новый дворец спорта. «Барыс» (Астана) - «Адмирал» (Владивосток) 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)
1:0 – Даллмэн (Боченски) – 02:41.
1:1 – Райт (Саболич) – 07:54.
1:2 – Казаков (Макаренко) – 22:07.
1:3 – Райт (Краснослободцев, Саболич) – 26:15 (5x4).
1:4 – Макаренко (Барбашев) – 27:57.
Вратари: Карлссон, Пулен – Бобков.
Броски: 33 (11-13-9) – 39 (16-18-5).
Вбрасывания: 36 (17-11-8) – 23 (6-13-4).
Штраф: 4 (0-4-0) – 4 (2-0-2).
«Адмирал» (4): Бобков; Бартулис – Вишневски (2), Саболич – Райт – Краснослободцев; Мнацян – Земчёнок, Лугин – Мамин – Александров; Гавриленко – Григорьев, Горшков – Иванов (2) – Сигарёв; Курашов, Барбашев – Макаренко – Казаков.
«Адмирал» продолжает отвоевывать утерянные позиции в кубковой восьмерке.
Дэвид НЕМИРОВСКИ, спортивный директор ХК «Адмирал»:
- Уже второй матч на выезде мы показываем хорошую игру. Думаю, из-за того, что мы все вместе бились друг за друга, за команду, поэтому и победили.
Эдуард ЗАНКОВЕЦ, главный тренер ХК «Барыс»:
- Первый период был равный, к сожалению, во втором периоде череда ошибок, которые мы допустили, привела к тому, что соперник ими воспользовался. В третьем периоде ребята старались, создавали моменты, но, к сожалению, вратарь гостей был сильнее наших нападающих.
Недонастроя здесь быть не может, ребята готовились хорошо, было видно и по первому периоду, что команда подготовилась к игре. Думаю, что первый гол, который мы пропустили, дал возможность сопернику почувствовать уверенность, а наши ребята, наоборот, её потеряли. После из-за этого пошла череда ошибок. Нужно отдать должное сопернику, что он вынуждал ошибаться, но это не оправдание. В любом случае игроки, которые имеют опыт за своими плечами, столько ошибок допускать не должны.
Хабаровский «Амур» в Ханты-Мансийске одолел местную «Югру» 2:1.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК «Барыс».
Новости тематики
- "Адмирал" вновь продолжает удивлять, одержав вторую победу на выезде
- Играющий в долг "Луч-Энергия" сотворил очередную сенсацию
- "Спартак-Приморье" обыграл одного из фаворитов
- "Луч-Энергия" на снегу обыграл "Кубань"
- "Луч-Энергия" получил право выступить в Кубке ФНЛ на Кипре
- "Спартак-Приморье" одержал первую победу на выезде
- "Луч-Энергия" 11 лет не может выиграть в этом городе
- "Адмирал" вырвал победу в дальневосточном дерби
- "Адмирал" едва не справился с "Салаватом Юлаевым"
- "Адмирал" начал домашнюю серию с победы над "Магниткой"
Новости раздела
- "Адмирал" вновь продолжает удивлять, одержав вторую победу на выезде
- "Адмирал" одержал победу после двух поражений подряд
- "Спартак-Приморье" продлил победную серию в Ижевске
- Игроки "Луча-Энергии" отказались выходить на поле, но потом победили
- Американский нападающий Дэвид Бут вернулся во Владивосток
- "Адмирал" всухую уступил "Сибири"
- Игроки "Луча-Энергия" готовы пойти на крайние меры
- У "Луча-Энергия" нет денег на поездку на Кипр
- "Спартак-Приморье" начнет поход за Кубком России в Иркутске
- "Адмирал" с трудом обыграл аутсайдера
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стало известно, что будет с Владивостоком, если на него сбросят ядерную бомбу (фото)
- Крокодил в Свободном порту Владивосток не ловится
- Суд над охранниками Пушкарёва превращается в посмешище
- Утверждены даты проведения III Восточного экономического форума во Владивостоке в 2017 году
- Улететь из Владивостока становится все сложнее и сложнее
- Капремонт в Приморье с 1 января резко подорожает
- Во Владивостоке работников Следственного комитета поблагодарили за арест Улюкаева (фото)
- Владивостокский порт поработал на китайскую атомную электростанцию
- Игроки "Луча-Энергии" отказались выходить на поле, но потом победили
- "Вышибалы долгов" могут уйти с рынка Приморского края