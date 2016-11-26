"Адмирал" вновь продолжает удивлять, одержав вторую победу на выезде

Победу над «Барысом» команде из Владивостока принес дубль Райта

25 ноября. КХЛ. Астана, Новый дворец спорта. «Барыс» (Астана) - «Адмирал» (Владивосток) 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)

1:0 – Даллмэн (Боченски) – 02:41.

1:1 – Райт (Саболич) – 07:54.

1:2 – Казаков (Макаренко) – 22:07.

1:3 – Райт (Краснослободцев, Саболич) – 26:15 (5x4).

1:4 – Макаренко (Барбашев) – 27:57.

Вратари: Карлссон, Пулен – Бобков.

Броски: 33 (11-13-9) – 39 (16-18-5).

Вбрасывания: 36 (17-11-8) – 23 (6-13-4).

Штраф: 4 (0-4-0) – 4 (2-0-2).

«Адмирал» (4): Бобков; Бартулис – Вишневски (2), Саболич – Райт – Краснослободцев; Мнацян – Земчёнок, Лугин – Мамин – Александров; Гавриленко – Григорьев, Горшков – Иванов (2) – Сигарёв; Курашов, Барбашев – Макаренко – Казаков.

«Адмирал» продолжает отвоевывать утерянные позиции в кубковой восьмерке.

Дэвид НЕМИРОВСКИ, спортивный директор ХК «Адмирал»:

- Уже второй матч на выезде мы показываем хорошую игру. Думаю, из-за того, что мы все вместе бились друг за друга, за команду, поэтому и победили.

Эдуард ЗАНКОВЕЦ, главный тренер ХК «Барыс»:

- Первый период был равный, к сожалению, во втором периоде череда ошибок, которые мы допустили, привела к тому, что соперник ими воспользовался. В третьем периоде ребята старались, создавали моменты, но, к сожалению, вратарь гостей был сильнее наших нападающих.

Недонастроя здесь быть не может, ребята готовились хорошо, было видно и по первому периоду, что команда подготовилась к игре. Думаю, что первый гол, который мы пропустили, дал возможность сопернику почувствовать уверенность, а наши ребята, наоборот, её потеряли. После из-за этого пошла череда ошибок. Нужно отдать должное сопернику, что он вынуждал ошибаться, но это не оправдание. В любом случае игроки, которые имеют опыт за своими плечами, столько ошибок допускать не должны.

Хабаровский «Амур» в Ханты-Мансийске одолел местную «Югру» 2:1.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Барыс».