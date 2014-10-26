"Луч-Энергия" вырвал ничью у "Крыльев Советов" в Самаре

Голкипер желто-синих отразил пенальти на 94-ой минуте матча

25 октября. Самара. Стадион "Металлург", 2,5 тыс. зрителей. "Крылья Советов" (Самаров) - "Луч-Энергия" (Владивосток) 2:2 (1:0).

"Луч-Энергия": Довбня, Грачев, Мирошниченко, Джиоев, Тетрашвили, Пономаренко (Лебедев, 46), Аверьянов (Гаракоев, 83), Ваганов, Славнов, Мязин (Нивалдо, 69), Корян (Прокофьев, 58).

"Крылья Советов": Вавилин, Цаллагов, Божин, Симайс, Ятченко (Палиенко, 87), Драгун (Корниленко, 70), Концедалов, Померко, Ткачук, Елисеев (Сипатов, 78), Яхович.

Голы: Елисеев (13), Померко (86) – Славнов (60), Прокофьев (63). Незабитый пенальти: Яхович, 90+4 (вратарь).

Первый тайм полностью остался за хозяевами, которые открыли счет уже на 13-й минуте. Защита "Луча" в этом эпизоде сыграла просто безобразно. Вернувшийся после долгого перерыва в рамку ворот голкипер Александр ДОВБНЯ отразил первый удар ЕЛИСЕЕВА, но полузащитник хозяев сумел поразить оставшиеся без защиты ворота со сторой попытки четким ударом под перекладину. Спустя минуту самарцы забили второй мяч, на этот раз из офсайда.

Подопечные Александра ГРИГОРЯНА, до этого уступившие в двух домашних матчах подряд, доказали что умеют держать удар. В первые пятнадцать минут второго тайма "Луч-Энергия" просто смял "Крылья". А на 60-й счет сравнял Роман СЛАВНОВ, в последних играх на фоне накопившейся усталости демонстрировавший явно не ту игру, которую от него ждали. А спустя 3 минуты после точной передачи Андрея МЯЗИНА великолепный удар с угла штрафной нанес вышедший на замену главный голеадор желто-синих Станислав ПРОКОФЬЕВ, в активе которого уже пять мячей. Стоит отметить, что в этом эпизоде ошибся голкипер самарцев.

"Крылья" отыгрались за четыре минуты до финального свистка. Ибрагим ЦАЛЛАГОВ скинул мяч на Алексея ПОМЕРКО и полузащитник с нескольких метров чуть не порвал сетку ворот "Луча" - 2:2.

На последней добавленной минуте хозяева имели шанс вырвать победу, заработав пенальти. Но Адис ЯХОВИЧ переиграть Александра Довбню не смог.

Главный тренер "Луча-Энергии" Александр ГРИГОРЯН:

- Результатом я доволен. Первый тайм абсолютно не предвещал положительного для нас исхода. Прежде всего, провалилась опорная зона. Во втором тайме мы внесли коррективы – разобрались с "опорниками", выпустили Прокофьева и перешли на игру в два чистых форварда. В результате первые 30 минут второй половины команда владела инициативой, диктовала свои условия. В этом отрезке мы Самару превзошли. Тем не менее, считаю, что исход матча справедлив.

Главный тренер "Крыльев Советов" Франк ВЕРКАУТЕРЕН:

- В прошлом матче нам удалось избежать проблем, которые преследовали нас в других играх. Сегодня мы вновь с ними столкнулись. Начало поединка стало для нас одним из лучших в сезоне. В течение первых 10-15 минут мы делали то, что должны были: контролировали игру, создавали опасные моменты. В то же время, нам противостоял хороший соперник: "Луч" не только старался защищаться, но и хорошо атаковал, доставляя нашей обороне много проблем. Во втором тайме мы за соперником буквально бегали. В итоге результат не заставил себя ждать – мы пропустили два мяча. С другой стороны в концовке, несмотря на два пропущенных мяча, команда показала характер. Считаю, что "Крылья" заслужили победу, которая могла быть. Сейчас все мы недовольны: по ходу встречи дали сопернику возможности и совершили ошибки, за которые потом пришлось платить.

После вояжа в Самару "Луч-Энергия" занимает 10-ю строчку в турнирной таблице, набрав 22 очка.

Другие матчи тура:

"Анжи" – "Сибирь" – 1:3 (1:3)

"Волгарь" – "Томь" – 1:3 (0:2)

"Балтика" – "Тюмень" – 1:1 (0:0)

"Волга" – "Тосно" – 3:1 (2:1)

"Сахалин" – "Шинник" – 0:1 (0:1)

"Енисей" (Красноярск) – "СКА-Энергия" (Хабаровск) – 0:0

"Динамо" (Санкт-Петербург) – "Химик" (Дзержинск) – 1:0 (1:0)

"Газовик" (Оренбург) – "Сокол" (Саратов) – 1:1 (1:0)

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Фото ФК "Крылья Советов".