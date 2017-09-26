"Адмирал" потерпел четвертое поражение подряд

Команда из Владивостока «всухую» проиграла в Нижнем Новгороде

25 сентября. КХЛ. Нижний Новгород, КРК «Нагорный», 4,4 тыс. зрителей. «Торпедо» (Нижний Новгород) - «Адмирал» (Владивосток) 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

«Торпедо» (16): Галимов (2); Баранцев (2) – Кундратек, Грачев – Дугин – Даугавиньш; Мамашев – Сергиенко, Еглич – Галузин – Паршин; Медведев – Григорьев (2), Лазарев (2) – Мозер (2) – Столяров (2); Шуленин – Ураков – Рассказов – Кулемин (2), Веряев (2).

«Адмирал» (16+2 к.ш.): Бобков (58:52-59:09); Блум – Бартулис (2), Григоренко – Райт – Саболич (6); Мнацян (2) – Земчёнок, Ткачев (2) – Краснослободцев – Александров; Глухов (2) – Мищенко, Казаков – Макаренко – Жафяров; Курашов, Бутузов (2) – Махановский – Манукян.

Броски: 29 (10+4+15) – 18 (4+9+5)

Голы:

1:0 Баранцев (Ураков, Рассказов, 08:58)

2:0 Дугин (Даугавиньш, 48:47)

3:0 Паршин (Галузин, Столяров, 59:09-бол, п.в.)

Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- «Торпедо» заслужило победу больше, чем мы. Да, у нас были неплохие отрезки, особенно второй период удался. Было много большинства. К сожалению, не забили. Ну и второй гол нас немножко надломил, мы долго не могли прийти в себя. В конце третьего периода пришли в себя, но уже было поздно.

Много поражений на выезде? Таков спорт. Для нас нет разницы, где играть — дома или на выезде. В каждой игре мы настраиваемся на победу. Ноль забитых шайб? Это все идет от тренировок. Надо принимать ответственность на себя и в решающей стадии просто забивать. У нас были моменты во втором периоде. Забей и игра переворачивается. Мы их не реализовали, а нам второй забили. Игра перевернулась в пользу «Торпедо.

Петерис СКУДРА, главный тренер ХК «Торпедо»:

- Первые десять минут провели здорово. Был и азарт, и навал. Забив гол, немного расслабились. «Адмирал» - очень быстрая техничная команда, и нам было тяжело. Второй период мы уступили, заработали пару ненужных удалений, после чего соперник нас поджал. Хорошо, что выстояли, и ГАЛИМОВ выручил. В третьем периоде мы сыграли так, как и должны действовать. С первых секунд добавили, перевели игру в зону атаки. Начали давить, пошли моменты, штанги. Хорошо, что забили второй гол и здорово разыграли третий в большинстве.

Московский «Спартак» дома обыграл хабаровский «Амур» со счетом 4:1. Для хабаровчан это уже восьмое поражение подряд.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Торпедо»