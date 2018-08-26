www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.79 р. 100 JPY: 60.87 р.
EUR: 78.41 р. 10 CNY: 98.55 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

"Луч" сумел остановить "СКА-Хабаровск"

26 Августа 2018, 19:58 | Владивосток

Дальневосточное дерби в Хабаровске победителя не выявило

Футбол. «Олимп-ФНЛ». 26 августа. Хабаровск. Стадион имени В. И. Ленина, 7 тыс. зрителей. «СКА-Хабаровск» - «Луч» (Владивосток) 0:0. Предупреждения: Приндета (89) – Пономаренко (30), Марущак (54), Насадюк (90+).

«Луч» взял реванш у соседей за проигрыш на своем поле в кубковом матче при весьма неоднозначном судействе. На выезде в Хабаровске наша команда отобрала очки у «СКА-Хабаровск», осталось обыграть самого принципиального соперника в домашнем матче первенства «Олимп-ФНЛ».

«СКА-Хабаровск»: Генералов, Приндета, Ненахов, Зайцев, Алейник (Никифоров, 57), Дедечко, Квеквескири, Кабутов, Казанков (Кабаев, 74), Базелюк (Самсонов, 90+), Радченко (Федотов, 62).

«Луч»: Котляров, Степанец, Суслов, Царикаев, Пономаренко, Марущак, Батов (Насадюк, 90), Павленко (Визнович, 70), Замалиев, Носов (Прокофьев, 85), Гордиенко (Дзахов, 75).

Накануне матча ФК «СКА-Хабаровск» подписал контракт с 24-летним ивуарийским защитником Седриком ГОГУА, но в заявку на матч легионер, естественно, не попал.

В восьми стартовых турах первенства «Луч» пропустил всего три мяча.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «СКА-Хабаровск»

Автор:
Теги: футбол  "СКА-Хабаровск"  "Луч"  "Олимп-ФНЛ" 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru