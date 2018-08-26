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"Луч" сумел остановить "СКА-Хабаровск"
Дальневосточное дерби в Хабаровске победителя не выявило
Футбол. «Олимп-ФНЛ». 26 августа. Хабаровск. Стадион имени В. И. Ленина, 7 тыс. зрителей. «СКА-Хабаровск» - «Луч» (Владивосток) 0:0. Предупреждения: Приндета (89) – Пономаренко (30), Марущак (54), Насадюк (90+).
«Луч» взял реванш у соседей за проигрыш на своем поле в кубковом матче при весьма неоднозначном судействе. На выезде в Хабаровске наша команда отобрала очки у «СКА-Хабаровск», осталось обыграть самого принципиального соперника в домашнем матче первенства «Олимп-ФНЛ».
«СКА-Хабаровск»: Генералов, Приндета, Ненахов, Зайцев, Алейник (Никифоров, 57), Дедечко, Квеквескири, Кабутов, Казанков (Кабаев, 74), Базелюк (Самсонов, 90+), Радченко (Федотов, 62).
«Луч»: Котляров, Степанец, Суслов, Царикаев, Пономаренко, Марущак, Батов (Насадюк, 90), Павленко (Визнович, 70), Замалиев, Носов (Прокофьев, 85), Гордиенко (Дзахов, 75).
Накануне матча ФК «СКА-Хабаровск» подписал контракт с 24-летним ивуарийским защитником Седриком ГОГУА, но в заявку на матч легионер, естественно, не попал.
В восьми стартовых турах первенства «Луч» пропустил всего три мяча.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «СКА-Хабаровск»
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