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"Адмирал" вторую игру подряд уступил в серии буллитов

26 Августа 2016, 21:03 | Владивосток

На этот раз победу со счетом 4:3 у «моряков» вырвал «Локомотив»

26 августа. Владивосток. КРК «Фетисов Арена». 5 тыс. зрителей. «Адмирал» (Владивосток) – «Локомотив» (Ярославль) – 3:4 бул. (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1).

Броски: 26 (6-13-6-1) – 29 (6-10-10-3).
Вбрасывания: 26 (7-9-8-2) – 30 (10-8-11-1).
Штраф: 10 (2-2-6-0) – 6 (0-6-0-0).

Голы: 0:1 Станислав Чистов (06.17), 0:2 Денис Мосалев (17.40), 1:2 Кирилл Воронин (27.01), 2:2 Владимир Ткачев (31.52), 3:2 Роберт Саболич (32.22), 3:3 Станислав Чистов (38.18), 3:4 Станислав Чистов (65.00, решающий буллит).

"Адмирал" (10): Налимов (Серебряков, 65.00, на буллиты); Блум (к) – Гавриленко, Ткачев – Кузнецов – Сигарев; Глазков (2) – Конев, Казаков – Саюстов – Горшков; Мнацян – Ильин, Саболич (2) – Макаренко – Лугин (2); Скутар, Краснослободцев – Яковлев (4) – Воронин.

В прошлом сезоне ярославцы дважды одолели «моряков» с одинаковым счетом 3:0. На этот раз «Адмирал» был обыгран лидером железнодорожников Станиславом ЧИСТОВЫМ, который по ходу основного времени матча оформил дубль, а затем реализовал решающий буллит. При этом ворота хозяев в серии послематчевых бросков защищал свежий СЕРЕБРЯКОВ. Первый матч за нашу команду провели нападающий Павел МАКАРЕНКО и защитник Марк СКУТАР.

Отметим что матч недосчитался нескольких сотен зрителей из-за раннего начала в будний день.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Адмирал».

Автор: Олег Клименко
Теги: "Адмирал"  хоккей  буллиты 



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Комментарии

  • окулистј09:03, 27.08.2016#

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  • jasmineaim13:55, 29.08.2016#

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