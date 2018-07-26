Корейских футболистов "Луча" забрали в армию

Все дело в том, что они не отслужили в свое время в армии

Футбольный клуб «Луч» не смог заявить трех игроков их Южной Кореи, хотя главный тренер Рустем ХУЗИН на этот пополнение очень рассчитывал. Все дело в бюрократических проволочках корейского законодательства.

«Как оказалось, граждане Республики Корея призывного возраста, не отслужившие в армии, не могут получить гражданский паспорт на длительный срок, что является препятствием для получения ими рабочей визы в Российской Федерации», - сообщила пресс-служба приморского клуба.

В то же время клуб из Владивостока уже заявил 20-летнего форварда Илью ВИЗНОВИЧА, ранее выступавшего за самарские «Крылья Советов». 26-летний полузащитник Максим БАТОВ из «Химок» подписал трудовой договор и будет заявлен для участия в ОЛИМП-Первенстве ФНЛ сегодня. Таким образом, на данный момент в составе «Луча» 21 игрок: 13 футболистов из прошлогоднего состава и 8 новичков (вратарь Денис ВАМБОЛЬТ, защитники Виктор ПАТРАШКО, Павел СТЕПАНЕЦ, Кирилл СУСЛОВ, полузащитник Наиль ЗАМАЛИЕВ и нападающий Станислав ПРОКОФЬЕВ, уже выступавший за нашу команду в 2014 году).

Газета "Золотой Рог", Владивосток.