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Президент баскетбольного ЦСКА объяснил, почему он поддержал Владивосток
Андрей Ватутин считает, что «Спартак-Приморье» достоин играть в элитной лиге
Как ранее сообщала газета «Золотой Рог», совет Единой Лиги ВТБ на заседании в Москве отказал заявке баскетбольного клуба «Спартак-Приморье», действующего чемпиона российской Суперлиги. За приморцев было подано всего два голоса: мандаты подняли президент ЦСКА Андрей ВАТУТИН и гендиректор «Зенита» Александр ЦЕРКОВНЫЙ.
Глава баскетбольного ЦСКА, которому сегодня исполняется 45 лет, объяснил, почему он голосовал за включение в лигу ВТБ клуба из Владивостока.
«Административная и культурная столицы России поддержали Приморье, чем плоха компания? Хочу напомнить, что пока клуб из Владивостока выступал в элитном российском дивизионе, мы всегда летали на эти матчи основным составом, никогда не жаловались на расстояния и относились к этим встречам серьезно. К счастью, на карту турнира за последние годы вернулись Саратов и Пермь. Полагаю, со временем в турнире вновь появятся Владивосток, Самара, Екатеринбург, Волгоград. Согласен с руководством лиги: в заявке "Спартака-Приморья" были недоработки, не гарантированные обещания. Но, в то же время, команда уже несколько лет поддерживает высокий уровень в Суперлиге, стала чемпионом в минувшем сезоне, заслужила повышение в классе. В городе к баскетболу относятся с большим вниманием, и, полагаю, во Владивостоке во всех отношениях продуктивно проведут следующий сезон, и мы увидимся через год», - приводит слова г-на Ватутина «Спорт-Экспресс».
Состав Суперлиги 1 выглядит следующим образом: 1. «Спартак-Приморье» (Приморский край). 2. «Самара» (Самара). 3. ТЕМП-СУМЗ-УГМК (Ревда). 4. «Новосибирск» (Новосибирск). 5. «Урал» (Екатеринбург). 6. ЦСКА-2 (Москва). 7. МБА (Москва). 8. «Химки-Подмосковье» (Московская область). 9. «Купол-Родники» (Ижевск). 10. «Спартак» (Санкт-Петербург). 11. «Зенит»-фарм (Санкт-Петербург). 12. «Буревестник» (Ярославская область). 13. «Уралмаш» (Екатеринбург). 14. «Восток-65» (Южно-Сахалинск).
Решение о допуске еще двух клубов - «Университет-Югра» (Сургут) и «Иркут» (Иркутск) – будет принято в случае погашения ими задолженностей.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото БК «Спартак-Приморье»
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