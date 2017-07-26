www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.82 р. 100 JPY: 53.77 р.
EUR: 69.7 р. 10 CNY: 88.61 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

"Спартак-Приморье" начал "перезагрузку" с потери Ключникова и приобретения форварда из Латвии

26 Июля 2017, 12:04 | Владивосток

Во Владивосток также может перебраться защитник из расформированного «Сахалина»

Пост главного тренера баскетбольного клуба «Спартак-Приморье» сохранил специалист из Черногории Милош ПАВИЧЕВИЧ, которым ранее интересовался «Автодор».

Первым новичком бронзового призера баскетбольной Суперлиги стал латвийский тяжелый форвард Артемc БУТЯНКОВС (на фото), чемпион и серебряный призер Латвии, серебряный призер Балтийской баскетбольной лиги в составе «Вентспилса». В активе 26-летнего игрока также выступления за сборную Латвии на чемпионатах Европы U16, U18 и U20.

За «Лиепаяс Лаувас» в сезоне 2016/17 в чемпионате Латвии Артемс провел 30 игр, выходя на площадку в среднем на 28:05 мин. Статистика: 14,8 очка, 7,1 подбора, 1,3 передачи, 0,7 перехвата в среднем за игру. В Балтийской лиге – 9 игр, 26:17 мин, 14,1 очка, 5,8 подбора, 1,3 передачи, 0,6 перехвата в среднем за игру.

Кроме того, в «Спартак-Приморье» может перебраться 30-летний защитник Игорь СМЫГИН. В прошлом сезоне в составе «Сахалина» он провел 35 матчей, набирая в среднем 8 очков и 3 подбора за игру.

После прошлого сезона, когда «Сахалин» не смог взять Кубок России (до этого было чемпионство в Суперлиге), островная команда была расформирована. Причин для этого две – отсутствие собственной домашней площадки (матчи Суперлиги «Сахалин» был вынужден проводить в ледовом дворце «Кристалл») и банальная нехватка денег в областном бюджете на еще одну профессиональную команду. Плюс «наследие» Эдуарда САНДЛЕРА, «под которого» изгначально выделялись большие средства из бюджета.

В то же время в «Спартаке-Приморье» не будет Федора КЛЮЧНИКОВА, Джастина МАРТИНА, Александра ГАНЬКЕВИЧА, Андрея КИРДЯЧКИНА, Андрея ЧЕРНЫША, Владимира БЕЛОВА, Александра АНИСИМОВА и Артемия ФОРНАЛЕВА.

Атакующий защитник Федор Ключников, в прошедшем сезоне отыгравший 32 матча за «Спартак-Приморье» и набравший в среднем за игру 19,5 очка, перешел в саратовский «Автодор».

«В лице Ключникова мы приобрели второго номера, обладающего отличным броском со средней и дальней дистанции. Федор дважды пробовал свои силы в Единой лиге ВТБ, однако тогда его попытки не увенчались успехом. Сейчас Ключников окреп в баскетбольном плане, стал настоящим лидером «Спартака-Приморье», и мы уверены, созрел для успешного выступления на самом высоком уровне. При этом рассчитываем на него как на полноценного игрока ротации «Автодора», - сказал президент саратовского клуба Владимир РОДИОНОВ.

Воспитанник баскетбольной школы ЦСКА форвард Александр Ганькевич в прошедшем сезоне выступал за «Спартак-Приморье» на правах аренды, а теперь будет выступать за «ЦСКА-2», который пополнит Суперлигу с этого сезона. Главным тренером второй команды армейцев остался Андрей МАЛЬЦЕВ.

Не оправдавший надежд нападающий Андрей Кирдячкин в новом сезоне будет защищать цвета «Новосибирска», как и его коллега по амплуа Алексей НЕСТЕРОВ, перебравшийся с Дальнего Востока в Сибирь после расформирования «Сахалина».

Контракты со «Спартаком-Приморье» на сезон 2017/18 продлили Максим КРИВОШЕЕВ, Андрей МАТЕЮНАС, Иван САВЕЛЬЕВ, Василий БАБАЙЛОВ, Максим САХАРОВ, Максим БРАНИЦКИЙ и Степан ГЕТМАНОВ. Хочется верить, что в новом сезоне Гетманов получит куда больше времени на площадке, тем более что с этого сезона основные команды Суперлиги и фарм-команды теперь обязаны включать в техническую заявку двух молодых игроков 1996 года рождения и моложе.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото БК «Спартак-Приморье»

Автор:
Теги: баскетбол  "спартак-приморье" 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru