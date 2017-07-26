"Спартак-Приморье" начал "перезагрузку" с потери Ключникова и приобретения форварда из Латвии

Во Владивосток также может перебраться защитник из расформированного «Сахалина»

Пост главного тренера баскетбольного клуба «Спартак-Приморье» сохранил специалист из Черногории Милош ПАВИЧЕВИЧ, которым ранее интересовался «Автодор».

Первым новичком бронзового призера баскетбольной Суперлиги стал латвийский тяжелый форвард Артемc БУТЯНКОВС (на фото), чемпион и серебряный призер Латвии, серебряный призер Балтийской баскетбольной лиги в составе «Вентспилса». В активе 26-летнего игрока также выступления за сборную Латвии на чемпионатах Европы U16, U18 и U20.

За «Лиепаяс Лаувас» в сезоне 2016/17 в чемпионате Латвии Артемс провел 30 игр, выходя на площадку в среднем на 28:05 мин. Статистика: 14,8 очка, 7,1 подбора, 1,3 передачи, 0,7 перехвата в среднем за игру. В Балтийской лиге – 9 игр, 26:17 мин, 14,1 очка, 5,8 подбора, 1,3 передачи, 0,6 перехвата в среднем за игру.

Кроме того, в «Спартак-Приморье» может перебраться 30-летний защитник Игорь СМЫГИН. В прошлом сезоне в составе «Сахалина» он провел 35 матчей, набирая в среднем 8 очков и 3 подбора за игру.

После прошлого сезона, когда «Сахалин» не смог взять Кубок России (до этого было чемпионство в Суперлиге), островная команда была расформирована. Причин для этого две – отсутствие собственной домашней площадки (матчи Суперлиги «Сахалин» был вынужден проводить в ледовом дворце «Кристалл») и банальная нехватка денег в областном бюджете на еще одну профессиональную команду. Плюс «наследие» Эдуарда САНДЛЕРА, «под которого» изгначально выделялись большие средства из бюджета.

В то же время в «Спартаке-Приморье» не будет Федора КЛЮЧНИКОВА, Джастина МАРТИНА, Александра ГАНЬКЕВИЧА, Андрея КИРДЯЧКИНА, Андрея ЧЕРНЫША, Владимира БЕЛОВА, Александра АНИСИМОВА и Артемия ФОРНАЛЕВА.

Атакующий защитник Федор Ключников, в прошедшем сезоне отыгравший 32 матча за «Спартак-Приморье» и набравший в среднем за игру 19,5 очка, перешел в саратовский «Автодор».

«В лице Ключникова мы приобрели второго номера, обладающего отличным броском со средней и дальней дистанции. Федор дважды пробовал свои силы в Единой лиге ВТБ, однако тогда его попытки не увенчались успехом. Сейчас Ключников окреп в баскетбольном плане, стал настоящим лидером «Спартака-Приморье», и мы уверены, созрел для успешного выступления на самом высоком уровне. При этом рассчитываем на него как на полноценного игрока ротации «Автодора», - сказал президент саратовского клуба Владимир РОДИОНОВ.

Воспитанник баскетбольной школы ЦСКА форвард Александр Ганькевич в прошедшем сезоне выступал за «Спартак-Приморье» на правах аренды, а теперь будет выступать за «ЦСКА-2», который пополнит Суперлигу с этого сезона. Главным тренером второй команды армейцев остался Андрей МАЛЬЦЕВ.

Не оправдавший надежд нападающий Андрей Кирдячкин в новом сезоне будет защищать цвета «Новосибирска», как и его коллега по амплуа Алексей НЕСТЕРОВ, перебравшийся с Дальнего Востока в Сибирь после расформирования «Сахалина».

Контракты со «Спартаком-Приморье» на сезон 2017/18 продлили Максим КРИВОШЕЕВ, Андрей МАТЕЮНАС, Иван САВЕЛЬЕВ, Василий БАБАЙЛОВ, Максим САХАРОВ, Максим БРАНИЦКИЙ и Степан ГЕТМАНОВ. Хочется верить, что в новом сезоне Гетманов получит куда больше времени на площадке, тем более что с этого сезона основные команды Суперлиги и фарм-команды теперь обязаны включать в техническую заявку двух молодых игроков 1996 года рождения и моложе.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото БК «Спартак-Приморье»