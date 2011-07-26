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Гол Кренделева принес ничью сборной Туркменистана
В Ашхабаде на стадионе «Олимпийский» завершился матч второго раунда азиатского отборочного этапа на чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2014 году в Бразилии. В рамках отборочного этапа Туркменистан принимал сборную Индонезии, ответный матч с которой состоится в Индонезии 28 июля. Прошедшая в Ашхабаде встреча завершилась со счетом 1:1.
С туркменской стороны отличился игрок «Луча-Энергии» Вячеслав Кренделев, пробивший оборону противника уже на 11-й минуте встречи, а у соперника - Мухаммад Ильхам, сделавший ответный удар на 29-й минуте. Во втором тайме и в добавленное время счет уже не изменился.
Напомним, что в первом раунде азиатского отборочного этапа, матчи которого прошли 29 июня и 3 июля, принимали участие команды Малайзии, Китайского Тайпея, Бангладеша, Пакистана, Камбоджи, Лаоса, Шри-Ланки, Филиппин, Палестины, Афганистана, Вьетнама, Макао, Непала, Восточного Тимора, Монголии и Мьянмы. Из них дальше, во второй раунд прошли Палестина, Лаос, Филиппины, Мьянма, Вьетнам, Непал, Бангладеш, Малайзия.
Во втором раунде помимо Туркменистана и Индонезии принимают участие Узбекистан, Кыргызстан, Тайланд, Палестина, Ливан, Бангладеш, Китай, Лаос, Кувейт, Филиппины, Оман, Мьянма, Саудовская Аравия, Гонконг, Иран, Мальдивы, Сирия, Таджикистан, Катар, Вьетнам, Ирак, Йемен, Сингапур, Малайзия, ОАЭ, Индия, Иордания, Непал.
15 победителей второго раунда присоединятся к пяти обладателям наивысшего рейтинга (Япония, Республика Корея, Австралия, КНДР, Бахрейн), чтобы путем жребия образовать пять групп по четыре команды в третьем раунде квалификации. Матчи в группах пройдут с 2 сентября 2011 года по 29 февраля 2012 года.
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