Посетить матчи "Адмирала" можно будет как за 400 рублей, так и за 2,1 тыс. рублей

Клуб пересмотрел ценовую политику

Cамые дорогие абонементы на матчи хоккейного клуба «Адмирал» в сезона 2017/18 гг. обойдутся приморцам в 52 тыс. 500 рублей. При этом стоимость посещения одного матча на центральные сектора с включенным парковочным местом рядом со входом составит 2 тыс. 100 рублей. Самые дешевые разовые билеты на матч стоят 400-500 рублей.

Как сообщает официальный сайт «Адмирала», абонемент на любимый многими болельщиками «радиал» (сектора 205, 206, 207) оценен в 22 тыс. 400 рублей и 24 тыс. 920 рублей соответственно.

Поболеть за наших с «Адмиральских диванов» для двух взрослых и одного ребенка до 6 лет включительно обойдется в 2 тыс. 200 рублей или 2 тыс. 500 рублей (в зависимости от расположения дивана). При этом впервые появилась уникальная возможность приобрести абонементы в сектор «Адмиральские диваны» с включенным парковочным местом рядом со входом на весь сезон по 55 тыс. 300 рублей или 62 тыс.720 рублей.

Заявку на абонемент можно подать в кассах «Фетисов Арены», отправить по электронной почте на abonement@hcadmiral.ru, либо прямо через сайт hcadmiral.ru в разделе «Билеты онлайн» и сразу забронировать себе любимое место на арене. Стоимость бронирования места – 8 тыс. рублей – будет включена в стоимость абонемента.

21 августа – начало регулярного чемпионата КХЛ 2017/18, календарь игр «Адмирала» будет опубликован позднее.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА