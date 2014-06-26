"Луч-Энергия" обыграл в контрольном матче "Енисей" 2:1

В команде из Владивостока отличились новобранцы Мязин и Мирошниченко. Второй - дважды

Уже на 5-ой минуте игры против "Енисея" Сергей МИРОШНИЧЕНКО четко реализовал 11-метровый. Он же спустя пять минут забил в свои ворота. До конца тайма мяч еще попал в перекладину ворот "Енисея".

На 57-ой минуте Андрей МЯЗИН вывел "Луч-Энергия" вперед - 2:1.

Этим матчем завершен очередной тренировочный сбор, затем команда вылетает во Владивосток, где будет проходить заключительный этап подготовки.

Отметим, что сегодня трудовые отношения с приморским клубом оформил 28-летний защитник Георгий ДЖИОЕВ (на фото), уже выступавший в составе нашей команды в сезоне 2013-2014 года.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Фото ФК "Луч-Энергия".