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"Луч-Энергия" обыграл в контрольном матче "Енисей" 2:1
В команде из Владивостока отличились новобранцы Мязин и Мирошниченко. Второй - дважды
Уже на 5-ой минуте игры против "Енисея" Сергей МИРОШНИЧЕНКО четко реализовал 11-метровый. Он же спустя пять минут забил в свои ворота. До конца тайма мяч еще попал в перекладину ворот "Енисея".
На 57-ой минуте Андрей МЯЗИН вывел "Луч-Энергия" вперед - 2:1.
Этим матчем завершен очередной тренировочный сбор, затем команда вылетает во Владивосток, где будет проходить заключительный этап подготовки.
Отметим, что сегодня трудовые отношения с приморским клубом оформил 28-летний защитник Георгий ДЖИОЕВ (на фото), уже выступавший в составе нашей команды в сезоне 2013-2014 года.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток
Фото ФК "Луч-Энергия".
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