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"Луч-Энергия" расстается с Кудряшовым и Савиным

26 Мая 2014, 17:45 | Владивосток

На контрактах в клубе из Владивостока остаются 12 человек

По словам исполнительного директор НП ФК "Луч-Энергия" Анатолия БЕЗНЯКА, на первый сбор будет приглашены около 30 игроков с учетом  тех, кто имеет действующие контракты с клубом.

"Однозначно, не будет КУДРЯШОВА. По моей информации, на 90% не будет САВИНА, у которого есть предложение из "Волги" (опустилась в ФНЛ - Прим. авт.),  - отметил Анатолий Безняк. - На контрактах осталось 12 человек. Это ДОВБНЯ, наш основной вратарь, РОМАНОВИЧ, ПОНОМАРЕВ, ПОНОМАРЕНКО, АВЕРЬЯНОВ, КРЕНДЕЛЕВ, БЕНДЗЬ, у которого тоже могут быть предложения. Надеюсь, восстановится после сложнейшей травмы ТЕТРАШВИЛИ. Наш местный СЕЛИЩЕВ. Он, по идее уже обязан играть в составе, если бы не случилась травма в Турции. Будем вести переговоры, чтобы продлил контракт с КЛОПКОВ. Еще человек 18 мы пригласим на сбор в Подмосковье. Например, в третий заход берем на сборы СКОБЛИКОВА. Вроде бы главный тренер видит в нем какую-то изюминку. За две недели надо провести хорошую селекцию и определиться с составом. Раньше времени смысла нет говорить о персоналиях. Если кто-то будет на просмотре, это еще не значит, что он пополнит команду".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: футбол  ФНЛ  "луч-энергия" 



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