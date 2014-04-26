Футбол: "Луч-Энергия" проиграл во Владивостоке "Динамо" 0:1

После матча главный тренер Александр Григорян призвал псевдо-болельщиков не смешивать команду с грязью

26 апреля. Владивосток. Стадион "Динамо". "Луч-Энергия" (Владивосток) - "Динамо" (Санкт-Петербург) 0:1 (0:0). Гол: Бирюков (49).

"Луч-Энергия": Довбня, Кренделев, Клопков (Кацаев, 40), Пономарев, Семочко, Кудряшов (Савин, 65), Романович (к), Пономаренко, Бендзь, Кренделев (Мавлетдинов, 46), Асильдаров (Бураев, 52).

"Луч-Энергия" не смог забить в пятом матче подряд, с учетом полуфинала Кубка России. И это при том, что после пропущенного мяча желто-синие создали моментов на победу с крупным счетом, но мяч упорно летел куда угодно, но только не в створ ворот. Выглядела команда весьма достойно и поражения не заслуживала. Мало того, пропущенный гол вызвал много споров – похоже, судья принял неверное решение, назначив вместо свободного угловой удар, розыгрыш которого в итоге привел к обидному поражению.

Главный тренер ФК "Динамо" Павел ГУСЕВ:

- То тактический план, который мы приняли на игру, сработал. Результат, я считаю, близок к закономерному. Мы очень строго сыграли в обороне, зная, что "Луч" не силен в позиционной атаке.

Главный тренер ФК "Луч-Энергия" Александр ГРИГОРЯН:

- По сегодняшнему матчу я понял, что в оставшихся играх надо выпускать на поле более свежих в эмоциональном плане игроков. У ведущих игроков накопилась усталость и от этого никуда не денешься. Футбол на Дальнем Востоке с такими перелетами – это настоящая каторга. Кроме того, поле не позволяет качественно взаимодействовать. Но это лишь элементы. Мы создали достаточно моментов, чтобы выигрывать даже с крупным счетом.

Я намекаю, что некоторые наши лидеры потеряли мотивацию. Я должен сделать выводы. Не каждый коллектив выдерживает испытание прочностью. Но мне понравилось, что команда после пропущенного мяча зажглась. Хочу сказать – не стоит смешивать эту команду с грязью. Игроки этого не заслуживают.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото ФК "Луч-Энергия".