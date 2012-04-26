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БК "Спартак-Приморье" едет в Казань
ВЛАДИВОСТОК, 25 апреля, ZRPRESS. "Спартак-Приморье", проводящий один из самых успешных сезонов в своей истории, по итогам регулярного чемпионата России занял 7-е место и в плей-офф за 5-7 места встретится с казанским УНИКСом, расположившемся на 6-й строчке турнирной таблицы.
В начале сезона "Спартак-Приморье" уже одолел участника Евролиги на своей площадке 80:73, но в гостях проиграл 64:81. Есть повод для реванша.
Стоит отметить, что застолбив за собой 7-е место, спартаковцы получили преимущество своей площадки в возможном противостоянии с "Красными Крыльями", занявшими 8-е место в регулярке.
Встреча с самарской командой весьма вероятна, так как шансы "Спартака-Приморье" на итоговую победу в полуфинальном противостоянии с "УНИКСом" невелики, а "Крыльям" будет достаточно сложно пройти "Спартак" из Санкт-Петербурга. Если этот сценарий окажется верным, "Спартак-Приморье" и "Красные Крылья" в заключительном раунде плей-офф определят 7-ю и 8-ю команды чемпионата, а значит, преимущество своей площадки будет отнюдь не лишним.
Все матчи плей-офф за 5-9 места пройдут по схеме "1+1+1". Окончательные даты еще не определены, но они точно пройдут внутри указанного для каждой серии временного периода: полуфинальные игры - с 27 апреля по 7 мая, финал – с 16 по 22 мая. В промежутке между сериями "Спартак-Приморье" выступит в "Финале четырех" Кубка России – 11 мая соперником красно-белых станет питерский "Спартак".
К сожалению, на данный момент неясно, в каком турнире будет выступать "Спартак-Приморье" в следующем сезоне. В обновленный турнир ВТБ приморскую команду не берут, ссылаясь на отсутствие современного спортивного зала, а выступать на уровне российской Суперлиги, победителем которой наша команда была год назад, уже пройденный этап. В любом случае держать в команде легионеров для этого турнира будет нецелесообразно.
Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог".
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