Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Спартак-Приморье" одержал ожидаемую победу в Алма-Ате
Команда из Приморья имеет хорошие шансы на плей-офф
26 марта. Алматы, СК "Достык". "Алматинский Легион" (Алматы) - "Спартак-Приморье" (Владивосток) - 71:84 (14:22, 22:30, 18:14, 17:18)
"Спартак-Приморье": Попов – 18 очков (6 подборов, 1 передача), Глазырин – 16 (5 подборов, 2 передачи, 1 блокшот), Артамонов – 15 (5 подборов, 9 передач, 3 перехвата), Узинский – 9 (8 подборов, 2 передачи), Соловьев – 8 (6 подборов, 2 передачи, 2 блокшота), Нестеров – 7 (4 подбора, 3 передачи, 1 перехват), Герасименко – 6 (1 подбор, 2 передачи), Митюк – 5 (2 подбора. 2 передачи, 2 перехвата), Гетманов, Самойленко (1 подбор, 2 передачи), Зверков, Петров (2 подбора, 1 передача).
Основная нагрузка в матче легла на квартет ПОПОВ, ГЛАЗЫРИН, АРТАМОНОВ и УЗИНСКИЙ.
После победы над аутсайдером Суперлиги "Спартак-Приморье" делит места с 7 по 9 с "Рязанью" и "Университетом-Югра" (у всех по 45 очков при соотношении побед и поражений 17/11). Следующий матч в рамках регулярного чемпионата, который станет определяющим в борьбе за место в плей-офф, наша команда проведет как раз в Сургуте 3 апреля. Но до этого нашей команде предстоит принять участие в не менее значимом "Финале четырех" Кубка России, который пройдет в Новосибирске 28-29 марта.
Эдуард САНДЛЕР, главный тренер БК "Спартак-Приморье":
- Команда "Алматинский Легион" играла самоотверженно, компенсируя класс здоровой спортивной агрессией. Сложно комментировать суть таких игр. Ребята старались, работали на результат. Много играли молодые игроки, для них это полезно. Все обошлось без травм, и это главное (пресс-служба БК "Спартак-Приморье").
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток
Фото БК "Алматинский Легион".
Новости тематики
- "Спартак-Приморье" стал трехкратным чемпионом Суперлиги!
- "Спартак-Приморье" рвется к чемпионству
- "Луч-Энергия" едва не обыграл "Спартак-2"
- "Спартак-Приморье" отличился в Рязани
- "Спартак-Приморье" разгромил во Владивостоке МБА
- "Луч-Энергия" одержал третью победу подряд
- "Луч-Энергия" обыграл финалиста Кубка Казахстана
- "Спартак-Приморье" разгромил ЦСКА-2
- "Спартак-Приморье" победил ЦСКА-2
- "Спартак-Приморье" победил действующего чемпиона
Новости раздела
- "Луч" вернул Прокофьева, рассчитывает на корейцев
- "Адмирал" ввел запрет на легионеров
- Ким планирует выступать за "Луч"
- "Луч-Энергия" остается в Футбольной национальной лиге
- "Спартак-Приморье" стал трехкратным чемпионом Суперлиги!
- "Луч-Энергия" вылетел из ФНЛ с высоко поднятой головой
- Судьба "Луча-Энергия" решится ближе к полуночи
- "Приморочка" вновь стала серебряной
- "Спартак-Приморье" рвется к чемпионству
- "Луч-Энергия" оказался на краю пропасти
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Рубль упадет и очень сильно