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"Спартак-Приморье" одержал ожидаемую победу в Алма-Ате

26 Марта 2015, 08:11 | Владивосток

Команда из Приморья имеет хорошие шансы на плей-офф

26 марта. Алматы, СК "Достык". "Алматинский Легион" (Алматы) - "Спартак-Приморье" (Владивосток) - 71:84 (14:22, 22:30, 18:14, 17:18)

"Спартак-Приморье": Попов – 18 очков (6 подборов, 1 передача), Глазырин – 16 (5 подборов, 2 передачи, 1 блокшот), Артамонов – 15 (5 подборов, 9 передач, 3 перехвата), Узинский – 9 (8 подборов, 2 передачи), Соловьев – 8 (6 подборов, 2 передачи, 2 блокшота), Нестеров – 7 (4 подбора, 3 передачи, 1 перехват), Герасименко – 6 (1 подбор, 2 передачи), Митюк – 5 (2 подбора. 2 передачи, 2 перехвата), Гетманов, Самойленко (1 подбор, 2 передачи), Зверков, Петров (2 подбора, 1 передача).

Основная нагрузка в матче легла на квартет ПОПОВ, ГЛАЗЫРИН, АРТАМОНОВ и УЗИНСКИЙ.

После победы над аутсайдером Суперлиги "Спартак-Приморье" делит места с 7 по 9 с "Рязанью" и "Университетом-Югра" (у всех по 45 очков при соотношении побед и поражений 17/11). Следующий матч в рамках регулярного чемпионата, который станет определяющим в борьбе за место в плей-офф, наша команда проведет как раз в Сургуте 3 апреля. Но до этого нашей команде предстоит принять участие в не менее значимом "Финале четырех" Кубка России, который пройдет в Новосибирске 28-29 марта.

Эдуард САНДЛЕР, главный тренер БК "Спартак-Приморье":

- Команда "Алматинский Легион" играла самоотверженно, компенсируя класс здоровой спортивной агрессией. Сложно комментировать суть таких игр. Ребята старались, работали на результат. Много играли молодые игроки, для них это полезно. Все обошлось без травм, и это главное (пресс-служба БК "Спартак-Приморье").

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Фото БК "Алматинский Легион".

Автор: Олег Клименко
Теги: баскетбол  "спартак-приморье"  эдуард сандлер 



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