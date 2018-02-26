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"Спартак-Приморье" разгромил во Владивостоке МБА
Победная серия команды из столицы Приморья насчитывает уже три матча
Баскетбол. Суперлига – Первый дивизион. 26 февраля. Владивосток, с/к «Олимпиец». «Спартак-Приморье» (Приморский край) – «МБА» (Москва) 105:77 (35:22, 25:15, 27:21, 18:19)
«Спартак-Приморье»: Митчелл – 15 очков (8 передач), Бутянковс – 14 (9 подборов), Заряжко – 14 (5 передач), Смыгин – 13 (5 подборов), Захаров – 12, Кривошеев – 11, Матеюнас – 8 (4 передачи), Разумов - 7.
«МБА»: Кузнецов – 22 очка, Афанасьев – 16, Логинов – 10, Сопин – 9 (5 передач, 4 подбора), Коршаков – 8, Торопов - 6.
Для «Спартака-Приморье» это уже третья победа над одной из самых молодых команд в регулярном чемпионате Суперлиги. И самая легкая. Одним из главных действующих лиц на площадке был американский легионер красно-белых Дэрелл МИТЧЕЛЛ, до которого, наконец-то, дошло, что его прямая обязанность – забивать.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото БК «Спартак-Приморье»
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