"Луч-Энергия" пока не проигрывает

Но игроки обещают жесткий бойкот

23 февраля. Турция, Лара, Titanic Sport Center. «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Тараз» (Тараз, Казахстан) - 0:0.

«Луч-Энергия»: Гаврилов, Попов, Грицаенко, Насадюк, Пономаренко (Ребко, 80), Пискунов, Коломыц (Смирнов, 31), Машнев (Гриднев,74), Килин (Носов, 68), Гордиенко (Минич, 44), Столбовой (Михалев, 68).

Очередной соперник «Луча» усилился 35 летним экс-нападающим тульского «Арсенала» Русланом МУХАМЕТШИНЫМ, в свое время проведшего несколько матчей против команды из Владивостока. Отметим, что «Тараз» попал в премьер-лигу Казахстана только после снятия клуба «Алтай».

Константин ЕМЕЛЬЯНОВ, главный тренер ФК «Луч-Энергия»:

- Этой зимой в «Тараз» пришел новый главный тренер Ваит ТАЛГАЕВ, который собрал очень боеспособный коллектив из квалифицированных футболистов, в том числе и из нашей премьер-Лиги. Тем не менее, на данном этапе, соперник был не полностью готов к матчу в плане сыгранности и функционального состояния. Сегодня мы были быстрее и эффективнее во всех компонентах игры, но против нас очень грубо играли, особенно при нашем приеме мяча на чужой половине поля. Хорошо, что все повреждения, которые мы получили по ходу матча, не оказались серьезными. Считаю, что на этом сборе нужно было сыграть с таким неуступчивым и квалифицированным соперником. Конечно, имели шансы для взятия ворот, но то, что не пропустили, тоже положительный момент. Хочется поблагодарить всех ребят за хороший матч.

Тем временем капитан «Луча-Энергия» Алексей РЕБКО рассказал «Спорт-Экспрессу», что команда намерена бойкотировать тренировки из-за долгов по зарплате и премиальным.

«Команда договорилась, что с 27 февраля начинает бойкот тренировок. Также полны решимости не выйти на матч чемпионата с «Енисеем», если клуб не погасит долги по премиальным за 2015 и 2016 годы и не выплатит зарплату, которую мы не видим уже пять месяцев. Руководство клуба, кроме обещаний скоро погасить долги, ничего не говорит», – отметил полузащитник.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Луч-Энергия».