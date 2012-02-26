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"Луч-Энергия" расстался со Свежовым, приобрел француза и бразильца
ВЛАДИВОСТОК, 25 февраля, ZRPRESS. "Луч-Энергия" в межсезонье лишился одного из ключевых игроков – полузащитник Виктор СВЕЖОВ, воспитанник школы столичного "Динамо", перебрался в самарские "Крылья Советов", нынешний главный тренер которых Андрей КОБЕЛЕВ знаком с потенциалом молодого футболиста еще по работе в "Динамо".
Напомним, что 20-летний хавбек выступал за "Луч-Энергия" на правах аренды и параллельно привлекался к выступлениям за молодежную сборную России. В Самаре Свежов заключил контракт до окончания сезона-2014/15, а значит еще сможет сыграть против "Луча-Энергия", если "Крылья" вылетят из премьер-лиги.
Теперь о последних приобретениях. За несколько часов до закрытия зимнего трансферного окна "Луч-Энергия" все-таки заявил первого истории клуба французского футболиста - 23-летнего полузащитника Жонатана БЕЭ. Это стало возможным после того, как француз посетил столицу Приморья и получил в местном управлении федеральной миграционной службы разрешение на работу.
Еще одним новичком желто-синих стал бразильский атакующий полузащитник "Нижнего Новгорода" ДИЕГУ. Стоит отметить, что "Нижний Новгород" в нынешнюю трансферную кампанию стал единственным клубом ФНЛ, который не смог зарегистрировать новых игроков, - запрет наложила палата по разрешению споров РФС из-за имеющейся финансовой задолженности.
Олег Клименко, «Золотой Рог».
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