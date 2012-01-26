БК "Спартак-Приморье" может остаться за бортом чемпионата России

Текущий сезон, скорее всего, станет последним для "Спартака-Приморье" в чемпионате России. По словам президента Единой лиги ВТБ и вице-премьера Правительства РФ Сергея ИВАНОВА, в следующем сезоне ведущие российские клубы будут выступать в создающейся на базе лиги ВТБ "Восточноевропейской профессиональной баскетбольной лиги" (ВЕПБЛ). Для команды из Владивостока места в новом турнире, как и следовало ожидать, не нашлось.

В рамках ВЕПБЛ планируется проводить открытый чемпионат России, а отдельного чемпионата России в следующем сезоне уже не будет. Участниками новой лиги станут все те команды, которые сейчас имеют прописку в Единой лиге ВТБ, в том числе 8 российских клубов – ЦСКА, "Химки", УНИКС, "Спартак" (Санкт-Петербург), "Локомотив-Кубань", "Красные Крылья", "Енисей" и Нижний Новгород". За бортом нового турнира остаются подмосковный "Триумф" и "Спартак-Приморье".

Пока единственным шансом для этих клубов попасть в ВЕПБЛ остается квалификационный турнир, но питать особых иллюзий Владивостоку на этот счет не стоит. Во-первых, приглашение в квалификацию еще нужно получить, а пока во Владивостоке не введут в строй новый концертно-спортивный комплекс, это нереально. Во-вторых, зная отношение европейцев (и даже москвичей) к полетам на Дальний Восток, можно будет заранее предугадать, каким в этом случае будет судейство. Хотя в соседний Хабаровск команды КХЛ летают безропотно. Итак, формально шанс дальневосточникам могут предоставить, но воспользоваться им будет проблематично. Конечно, есть еще вариант, при котором ВТБ возьмет на себя затраты на перелет команд-участниц хотя бы во Владивосток. Но даже и в этом случае "Спартаку-Приморье" придется серьезно увеличивать бюджет, как минимум, на стоимость тех же перелетов нашего клуба в Европу. А это в отсутствие мощного спонсора попросту невозможно.

На этом далеко не радующем фоне и нынешний сезон может оказаться скомканным, несмотря на стартовые успехи приморского клуба, сумевшего игрой доказать что и с самым скромным бюджетом в ПБЛ можно успешно соперничать с грандами. Главное, грамотно провести селекцию и найти хорошего тренера. С тренером во Владивостоке все хорошо, с селекцией то же. Одним из новых лидеров команды может стать 26-летний канадский центровой Шон ДЕНИСОН, имеющий все шансы выйти на паркет в ближайшем матче чемпионата России, который пройдет в Санкт-Петербурге 28 января.

Договор с игроком предусматривает досрочное расторжение по результатам просмотра. По сведениям "ЗР", в течение ближайшего месяца "Спартак-Приморье" должен определиться по поводу будущего Денисона и его прямого конкурента на место в составе нигерийского центрового Джелила АКИНДЕЛЕ, которому в случае досрочного расторжения контракта (а это вполне вероятно, учитывая не самый простой характер африканца) придется выплатить солидные отступные. В очной дуэли центровых решающее слово останется за главным тренером – рискнет Борис ЛИВАНОВ сделать ставку на канадца или нет?

Досье "ЗР"

Шон Денисон (Sean Denison). Рост: 211 см. Вес: 111 кг. Гражданство: Канада. Родился в г. Трэйл, провинция Британская Колумбия. Прошлый сезон провел в немецком клубе "Еисбарен Бремерхафен". В Бундеслиге сыграл в 36 матчах: 8,2 очка и 4,3 подбора в среднем за игру. До Германии три сезона защищал цвета турецкого клуба "Тофас Бурса", сначала во втором дивизионе, а затем и в элите Турецкой баскетбольной лиги. Карьеру центровой начинал в американском университете Санта Клара, за который играл в американской студенческой лиге NCAA. В 2003 году впервые попал в юношескую сборную Канады (до 18 лет), с которой принял участие во Всемирных юношеских играх в Далласе. С главной национальной командой Канады Шон Денисон сыграл на Панамериканских играх в 2007 году.

Борис Ливанов, главный тренер БК "Спартак-Приморье":

- Игру команды необходимо усиливать, и в первую очередь в защите. Нам нужен был мобильный, подвижный игрок на позицию центрового, который активно защищается. Команда нуждается в усилении, и, по нашему мнению, эта позиция является самой проблемной. Что касается самого Шона, стиль его игры, прежде всего в защите, нам подходит.

К слову сказать, болельщики уже высказались по поводу этой новости.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».