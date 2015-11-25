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"Луч-Энергия" попробует вернуть Кубок ФНЛ во Владивосток
Первый матч обладатели трофея-2014 проведут против «Факела»
Очередной розыгрыш Кубка ФНЛ пройдет в турецком Сиде с 14 по 24 февраля. В первом раунде «Луч-Энергия» сыграет против «Факела». Следующим соперником желто-синих может стать «Волгарь» или «Волга».
В отличие от прошлого года команды сыграют не по пять матчей, а по четыре. Турнир будет проходить по кубковой системе. При этом, проигравшие в стартовом раунде не вылетают, а на каждой последующей стадии встречаются с командами, уступившими в других противостояниях. До финала доберутся две команды, обыгравшие всех своих соперников.
Хабаровский «СКА-Энергия», нынешний тренер которого Александр ГРИГОРЯН в свое время приводил «Луч-Энергия» к победе в Кубке ФНЛ в 2014 году, на этот раз пропускает турнир.
Пары первого раунда:
«Луч-Энергия» - «Факел»
«Томь» - «Сокол»
«Сибирь» - «Балтика»
«Газовик» - «Байкал»
«Спартак-2» - «Тюмень»
«Волгарь» - «Волга»
«Арсенал" – «Зенит-2»
«Шинник» - «Енисей»
В случае ничьей в основное время сразу будет назначаться серия пенальти.
Ранее обладателем Кубка ФНЛ становились «Урал» (дважды), «Лу-Энергия» и «Волгарь».
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК "Луч-Энергия"
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