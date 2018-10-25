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"Луч" едва не обыграл "Спартак-2"
До победы не хватило несколько минут
ОЛИМП-первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона-2018/2019. 24 октября. Москва. Стадион «Спартак», 205 зрителей. «Спартак-2» (Москва) – «Луч» (Владивосток) - 2:2 (1:1).
Голы: Пантелеев (12), Нимели (90) - Машнев (22), Замалиев (47)
«Спартак-2»: Терешкин, Мамин, Маслов, Гапонов, Воропаев, Полубояринов, Бакаев, Пантелеев, Руденко (Тюнин, 56), Нимели, Мелкадзе.
«Луч»: Котляров, Больевич, Степанец, Суслов, Царикаев, Павленко (Носов, 42), Машнев, Замалиев, Визнович (Хлебородов, 76), Голышев (Дзахов, 56), Часовских (Гордиенко, 59).
Для «Луча» это уже седьмая подряд гостевая ничья. На последней минуте основного времени защитник хозяев МАСЛОВ сделал длинный пас низом на ПАНТЕЛЕЕВА, тот обыграл защитника «Луча», обработал мяч и третьим касанием сделал точную передачу к линии вратарской КОТЛЯРОВА, откуда НИМЕЛИ, опередив своего опекуна, расстрелял ворота - 2:2!
Виктор БУЛАТОВ, главный тренер ФК «Спартак-2»:
-Чувствуется, что некоторые ребята у нас «подсели». Это было видно еще во встрече с «Чертаново». Большинство матчей мы проводим одним и тем же составом. Но многие ребята в ФНЛ только первый сезон, и заметно, что им тяжело. Начала накапливаться усталость, свежести нам не хватает. Но даже несмотря на это, считаю, что сегодня мы должны были выигрывать. И в первом, и во втором таймах мы создали много «убойных» моментов. Чего стоят только те два, когда БАКАЕВ бил с нескольких метров! Когда столько не забиваешь, сложно рассчитывать на победу. К тому же у нас есть проблемы в обороне: пропускаем необязательные голы. А «Луч», в принципе, неплохая, боевая команда.
- Почему была сделана только одна замена?
- У нас было всего четыре запасных. Из них два защитника, ЛИХАЧЕВ и молодой ГОРБУЛИН. Можно было выпустить РУДКОВСКОГО, но мы посчитали, что никто из игры не выпадал.
Рустем ХУЗИН, главный тренер ФК «Луч»:
- Боевая ничья. Ни одна из команд не наиграла на победу. Обидно пропускать гол за минуту до свистка. В первом тайме соперник был острее, но потом игра выровнялась.
«СКА-Хабаровск» не сумел дома переиграть «Балтику» - 1:1. При этом бывший игрок «Луча» Денис ДЕДЕЧКО не реализовал пенальти, а обе команды, начиная с 74-ой минуты, играли в меньшинстве. После этого тура «Луч» остался на 14-ой строчке в турнирной таблице с 21 набранными очками, в активе «СКА-Хабаровск» - 22 очка и 12-ое место.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «Спартак-2»
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