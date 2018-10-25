Хоккей: "Адмирал" начал выздоравливать

Команда из Владивостока одержал вторую домашнюю победу подряд после серии из восьми поражений

Хоккей. КХЛ. 24 октября. Владивосток. «Фетисов арена», 2,6 тыс. зрителей. «Адмирал» (Владивосток) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)

Вторую подряд домашнюю победу «Адмирала» приветствовали немногочисленные поклонники – арена был заполнена менее, чем на половину. А это значит, что руководство клуба в чем-то недорабатывает.

«Адмирал» (8): Серебряков (Красоткин); Козловский – Угольников, Черников – В. Стрельцов – А. Стрельцов; Кубат (2) – Таратунин, Воронин – Полак – Говорка; Мищенко (4) – Антропов, Феоктистов – Коньков-К (2) – Бутузов; Яковлев – Мерескин – Зайцев.

«Торпедо» (8): Галимов (57:32), Баранцев – Орлов, Паршин (4) – Миле – Варнаков-К (2); Хольм – Боди (2), Саболич (2) – Сёмин – Кейлоф; Волченков – Коробов, Жафяров – Ильин – Шенфельд; Родионычев, Веряев – Ураков – Шураков, Сетдиков.

Голы:

1:0 Черников (А. Стрельцов, 23:32)

2:0 Феоктистов (Бутузов, 24:54)

3:0 Кубат (В. Стрельцов, Черников, 29:02)

3:1 Саболич (Хольм, Галимов, 43:17-бол)

3:2 Саболич (Кейлоф, Сёмин, 59:50)

Броски: 34 (15+13+6) - 38 (12+10+16)

Дэвид НЕМИРОВСКИЙ, главный тренер ХК «Торпедо»:

- «Адмирал» хорошо играл, был виден настрой. А мы не скажу, что плохо начали, но в какие-то моменты в первых двух периодах не показывали нашу тактику и нашу игру. И, начав со счета 0:3 в третьем периоде, только вернули нашу игру, но опять соперник начал хорошо играть. Было тяжело.

Сергей СВЕТЛОВ, главный тренер ХК «Адмирала:

- В целом, игра была сегодня нелегкая… Успешно отыграли второй период, но большие проблемы получили в третьем. Спасибо ребятам за самоотдачу, за то, что выстояли, заработали два очка. Победа очень важна для нас. Давно к этому идем, много игр было «на тоненького», концовки проигрывали. Сегодня выстояли и заслужили победу (пресс-служба ХК «Адмирал»).

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Адмирал»