"Адмирал" вырвал победу в дальневосточном дерби

Уступая после двух периодов 0:1, «моряки» реабилитировались в третьем

25 октября. Владивосток, КРК «Фетисов Арена». «Адмирал» (Владивосток) – «Амур» (Хабаровск) 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

0:1 – Кондратьев (Куусела) – 16:49 (5x4).

1:1 – Александров (Курашов) – 40:49.

2:1 – Ткачев (Гавриленко) – 49:00.

Вратари: Налимов – Метсола.

Броски: 33 (8-15-10) – 33 (12-10-11).

Вбрасывания: 36 (15-10-11) – 29 (14-7-8).

Штраф: 12 (4-0-8) – 8 (2-2-4).

«Адмирал»: Налимов (Бобков); Бартулис – Гавриленко; Ткачев – Фисенко – Саболич; Курашов – Земченок, Казаков – Райт – Краснослободцев; Мнацян – Ильин, Горшков – Мамин – Лугин; Александров – Макаренко – Сигарев; Яковлев, Барбашев.

После долгого перерыва в ворота «Адмирала» вернулся НАЛИМОВ, но сказать, что это его законное место пока нельзя. Хозяева пропустили в меньшинстве после спорного удаления МНАЦЯНА, а затем на протяжении 24 минут уступали «Амуру» практически во всех компонентах игры, а самое главное в настрое. Плюс свое дело исправно делал в воротах гостей финн МЕТСОЛА. Но, в третьем периоде и он не смог справиться с двумя точными выпадами «Адмирала». 2:1 – достойный ответ на поражение 31 августа в Хабаровске 1:3.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.







