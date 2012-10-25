БАСКЕТБОЛ: "Спартак-Приморье" проиграл в Люберцах "Триумфу"

ВЛАДИВОСТОК, 25 октября, ZRPRESS. Приморцы не смогли одержать вторую подряд победу на выезде, уступив "Триумфу" 82:73. Не хватило агрессивности, признал после матча наставник красно-белых Гундарс ВЕТРА.

Чемпионат России БЕКО ПБЛ. "Триумф" (Люберцы) - "Спартак-Приморье" (Приморский край) 82:73 (22:13, 18:23, 20:15, 22:22)

"Спартак-Приморье": ДЕЛЕЙНИ - 19 очков (4 передачи, 3 подбора), ГИЛЛЕНВОТЕ - 16 (6 подборов), ЭФЕВБЕРХ - 14, ЗАБЕЛИН - 13 (3 передачи, 2 блокшота, 9 подборов), СУРОВЦЕВ- 6 (3 передачи, 5 перехватов, 5 подборов), НЕСТЕРОВ - 5 (2 передачи), СЫРОВАТКО, СОЛОВЬЕВ, ГОЛЯХОВ, ГОРДЕЕВ, ИСАКОВ, УЗИНСКИЙ.

В нашей команде по традиции солировало трио легионеров. На счету Пола Делейни, 19 очков при 100% реализации трехочоковых и штрафных бросков. У хозяев отличный матч выдал Кайл ЛЭНДРИ, набравший 24 очка и взявший 11 подборов.

Матч начался с 6:0 в пользу хозяев. Не помог и первый тайм-аут Ветры - 8:0. И только спустя четыре минуты с начала матча Эфевберх принес "Спартаку-Приморье" первые очки - 8:3.

Вторая четверть началась со счета 22:13, но разница в 9 очков продержалась недолго, спустя полминуты Лэндри добился двузначного преимущества, а КАРАСЕВ добавил еще два очка со штрафной. После быстрых атак НАИМИ и Лэндри при счете 38:26 наставнику красно-белых вновь пришлось брать тайм-аут. И все же подопечные Гундарса Ветры заметно активизировались в концовке четверти, сумев сократить разрыв в счете до 4 очков - 40:36.

В третьей четверти Забелин повел за собой приморскую команду, но точные броски Лэндри и Карасева помогли "Триумфу" не просто сохранить лидерство, но увеличить преимущество до "+6" (51:45) к середине этого отрезка матча. В непростой концовке четверти, когда шла тяжелейшая борьба за каждый мяч, триумфовцы Наими и МАККИ набрали 5 очков подряд, став инициаторами очередного тайм-аута "Спартака-Приморье" при счете 58:48 менее чем за 2 минуты до перерыва. За оставшееся время приморцы успели отыграть лишь одно очко.

В начале заключительной четверти "Триумф" потерял ВАЛИЕВА из-за перебора фолов. Удержать 10-очковое преимущество оказалось делом непростым, "Спартак-Приморье" изо всех сил старался повторить подвиг, сотворенный в Краснодаре, однако "Триумф" при поддержке болельщиков сохранил лидерство. Концовка прошла под диктовку "Триумфа", несмотря на дальнее попадание Эфевберха на последних секундах игры.

Следующий матч чемпионата России "Спартак-Приморье" проведет дома. 4 ноября на паркете "Олимпийца" приморцы будут принимать красноярский "Енисей". Начало матча в 18:45.

Главный тренер "Триумфа" Василий КАРАСЕВ:

- Первые полторы четверти мы хорошо отыграли в защите, а затем у нас возникли проблемы с тем, чтобы остановить Делейни, и пришлось немного перестраивать игру. Ведя "+15", у нас было порядка 6 открытых бросков, и если бы мы сумели их забить, нам было бы проще в концовке матча. Очень радует, что при разнице в 4 очка, мы контролировали игру. Не все удавалось в защите, не все - в нападении, но в итоге все сложилось довольно-таки неплохо.

Гундарс Ветра, главный тренер БК "Спартак-Приморье":

- Мы начали игру не с той интенсивностью и агрессивностью как хотели. Наверное, это оставило отпечаток на всю оставшуюся игру. Но, несмотря на это, я считаю, что всё равно игру мы могли "вытащить". Обидно просто, что в конце матча из-за некоторых неправильных решений нам это не удалось сделать. У нас был шанс, были свободные броски, но мы их не реализовали, а "Триумф" как раз наоборот попал.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золой Рог".

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