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Экс-мэр Владивостока мечтает, чтобы этот важный объект был достроен

25 Сентября 2018, 14:33 | Владивосток

И не так важно, на чьи деньги

В очередном посте в соцсетях экс-мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЁВ написал о проблемах спортивного комплекса в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«В 2011 году в проекте строительства нового микрорайона в Снеговой Пади было запланировано возведение физкультурно-оздоровительного комплекса. ФОК задумывался амбициозный и многофункциональный (каким и должен быть современный спорткомплекс): с ледовой ареной и трибунами на тысячу мест, с универсальными спортзалами и большим бассейном. И важно! - с автостоянкой примерно на 400 мест.

700 млн рублей из краевого бюджета были перечислены подрядчику в лице «Дальспецстроя» на строительство объекта в качестве 100% аванса. Городская администрация выступала заказчиком строительства.

В 2013 году мы были вынуждены расторгнуть договор с подрядчиком в судебном порядке. Причина серьезная: «Дальспецстрой» изменил первоначальный проект, зеркально развернув объект, но официально изменения в проекте не зафиксировал. Нарушение проектной документации и сроков строительства стали причиной поиска нового подрядчика.

Подведение сетей (вода, свет, тепло), благоустройство и некоторые другие работы на физкультурном комплексе должны были быть реализованы в рамках краевой целевой программы «Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества со странами АТР». Но сети так и не подведены.

Администрация города внесла корректировки в проект и получила положительное заключение госэкспертизы на измененную проектную документацию. Мы официально попросили администрацию Приморского края сохранить субсидии в 2016 году для продолжения строительства комплекса, но получили отказ.

Средств на строительство таких масштабных объектов в городском бюджете нет. Это очень дорого. Решили довести стройку до ума с помощью инвесторов, и возникла идея заключения концессионного соглашения. Но воз и ныне там…

Сейчас, как я понял, есть намерение включить строительство спортивного комплекса в госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта», готовится корректировка проектной документации, а сам недострой законсервируют. Я считаю, что не важно, на чьи средства будет достроен комплекс: на бюджетные или за счёт частных инвестиций. Главное, достроить ФОК, чтобы он работал на радость любителям спорта и активного образа жизни».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: здоровье  прокурор  УК  мэр  суд  Снеговая падь  микрорайон  адвокат  статья  СИЗО  иск  спецстрой  владивосток  физкультура  спорт 



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