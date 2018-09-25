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Экс-мэр Владивостока мечтает, чтобы этот важный объект был достроен
И не так важно, на чьи деньги
В очередном посте в соцсетях экс-мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЁВ написал о проблемах спортивного комплекса в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«В 2011 году в проекте строительства нового микрорайона в Снеговой Пади было запланировано возведение физкультурно-оздоровительного комплекса. ФОК задумывался амбициозный и многофункциональный (каким и должен быть современный спорткомплекс): с ледовой ареной и трибунами на тысячу мест, с универсальными спортзалами и большим бассейном. И важно! - с автостоянкой примерно на 400 мест.
700 млн рублей из краевого бюджета были перечислены подрядчику в лице «Дальспецстроя» на строительство объекта в качестве 100% аванса. Городская администрация выступала заказчиком строительства.
В 2013 году мы были вынуждены расторгнуть договор с подрядчиком в судебном порядке. Причина серьезная: «Дальспецстрой» изменил первоначальный проект, зеркально развернув объект, но официально изменения в проекте не зафиксировал. Нарушение проектной документации и сроков строительства стали причиной поиска нового подрядчика.
Подведение сетей (вода, свет, тепло), благоустройство и некоторые другие работы на физкультурном комплексе должны были быть реализованы в рамках краевой целевой программы «Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества со странами АТР». Но сети так и не подведены.
Администрация города внесла корректировки в проект и получила положительное заключение госэкспертизы на измененную проектную документацию. Мы официально попросили администрацию Приморского края сохранить субсидии в 2016 году для продолжения строительства комплекса, но получили отказ.
Средств на строительство таких масштабных объектов в городском бюджете нет. Это очень дорого. Решили довести стройку до ума с помощью инвесторов, и возникла идея заключения концессионного соглашения. Но воз и ныне там…
Сейчас, как я понял, есть намерение включить строительство спортивного комплекса в госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта», готовится корректировка проектной документации, а сам недострой законсервируют. Я считаю, что не важно, на чьи средства будет достроен комплекс: на бюджетные или за счёт частных инвестиций. Главное, достроить ФОК, чтобы он работал на радость любителям спорта и активного образа жизни».
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