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"Луч-Энергия" ждет во Владивостоке клуб премьер-лиги
Больше всего шансов, что к нам пожалуют соседи из Хабаровска
"Луч-Энергия", прибывший в Комсомольск-на-Амуре всего за полтора часа до игры, с трудом одолел представителя зоны "Восток", того самого турнира, где приморцы должны были выступать в этом сезоне, но избежали столь незавидной участи благодаря отказу читинского "Металлурга" идти на повышение.
Соперник команды из Владивостока по 1/16 финала Кубка России станет известен 29 августа. С большой долей вероятности им станет "СКА-Хабаровск".
Кубок России, 1/32 финала. 24 августа. Комсомольск-на-Амуре. Стадион "Металлург", 1,5 тыс. зрителей. "Смена" (Комсомольск-на-Амуре) – "Луч-Энергия" (Владивосток) - 0:0, 0:0, пенальти - 2:3.
Серия пенальти: Маляка (мимо) - 0:0, Павлов - 1:0, Машнев - 1:1, Ращупкин (мимо) - 1:1, Макарчук - 1:2, Балдин- 2:2, Гордиенко - 2:3, Левин (вратарь) - 2:3, Бажев (вратарь) - 2:3, Юрченко (вратарь) - 2:3.
"Смена": Мухин, Харченко, Балдин, Сахио, Павлишин (Павлов, 105), Павлов, Шведюк (Юрченко, 75), Мережко (Левин, 97), Ян, Ращупкин, Базаев (Толмачев, 115).
"Луч-Энергия": Шамов, Соблиров, Стешин, Насадюк, Болжевич, Фомин (Машнев, 59), Маляка, Носов (Марущак, 115), Бажев, Гордиенко, Хлебородов (Макарчук, 70).
Егор ШАМОВ, вратарь ФК "Луч-Энергия":
- Мы проделали тяжелый путь до этого матча, толком не готовились и вышли побеждать. Но все прекрасно понимали, что если проиграем команде Второй лиги, то хорошего будущего у команды можно не ждать. Видно было по ребятам, что первые 20 минут было тяжело. Тем самым у противника в этот отрезок матча были хорошие шансы выйти вперед, но у них ничего не вышло. Где-то я выручил, где-то сам соперник не реализовывал моменты. В итоге игра была равна. В дополнительное время у нас были хорошие моменты чтобы выйти вперед, но тоже не получилось забить. В серии пенальти мы начали неудачно, но внутри у меня все равно было чувство, что мы победим! Так и произошло. Спасибо болельщикам за поддержку. Всегда приятно приезжать на выезд и видеть своих болельщиков (пресс-служба ФК "Луч-Энергия").
Газета "Золотой Рог", Владивосток
Фото ФК "Луч-Энергия"
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