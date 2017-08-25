www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.14 р. 100 JPY: 54.09 р.
EUR: 69.74 р. 10 CNY: 88.79 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Знай наших!
Распечатать

"Луч-Энергия" ждет во Владивостоке клуб премьер-лиги

25 Августа 2017, 09:06 | Владивосток

Больше всего шансов, что к нам пожалуют соседи из Хабаровска

"Луч-Энергия", прибывший в Комсомольск-на-Амуре всего за полтора часа до игры, с трудом одолел представителя зоны "Восток", того самого турнира, где приморцы должны были выступать в этом сезоне, но избежали столь незавидной участи благодаря отказу читинского "Металлурга" идти на повышение.

Соперник команды из Владивостока по 1/16 финала Кубка России станет известен 29 августа. С большой долей вероятности им станет "СКА-Хабаровск".

Кубок России, 1/32 финала. 24 августа. Комсомольск-на-Амуре. Стадион "Металлург", 1,5 тыс. зрителей. "Смена" (Комсомольск-на-Амуре) – "Луч-Энергия" (Владивосток) - 0:0, 0:0, пенальти - 2:3.

Серия пенальти: Маляка (мимо) - 0:0, Павлов - 1:0, Машнев - 1:1, Ращупкин (мимо) - 1:1, Макарчук - 1:2, Балдин- 2:2, Гордиенко - 2:3, Левин (вратарь) - 2:3, Бажев (вратарь) - 2:3, Юрченко (вратарь) - 2:3.

"Смена": Мухин, Харченко, Балдин, Сахио, Павлишин (Павлов, 105), Павлов, Шведюк (Юрченко, 75), Мережко (Левин, 97), Ян, Ращупкин, Базаев (Толмачев, 115).

"Луч-Энергия": Шамов, Соблиров, Стешин, Насадюк, Болжевич, Фомин (Машнев, 59), Маляка, Носов (Марущак, 115), Бажев, Гордиенко, Хлебородов (Макарчук, 70).

Егор ШАМОВ, вратарь ФК "Луч-Энергия":

- Мы проделали тяжелый путь до этого матча, толком не готовились и вышли побеждать. Но все прекрасно понимали, что если проиграем команде Второй лиги, то хорошего будущего у команды можно не ждать. Видно было по ребятам, что первые 20 минут было тяжело. Тем самым у противника в этот отрезок матча были хорошие шансы выйти вперед, но у них ничего не вышло. Где-то я выручил, где-то сам соперник не реализовывал моменты. В итоге игра была равна. В дополнительное время у нас были хорошие моменты чтобы выйти вперед, но тоже не получилось забить. В серии пенальти мы начали неудачно, но внутри у меня все равно было чувство, что мы победим! Так и произошло. Спасибо болельщикам за поддержку. Всегда приятно приезжать на выезд и видеть своих болельщиков (пресс-служба ФК "Луч-Энергия").

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото ФК "Луч-Энергия"

Автор:
Теги: футбол  Кубок России  "луч-энергия" 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru