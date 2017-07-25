Бывший игрок "Адмирала" отстранен от соревнований на четыре месяца за допинг

Андрей Конев попался на стимуляторах

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) отстранила от соревнований до 19 ноября 2017 года игрока ХК «Адмирал» Андрея КОНЕВА, в допинг-пробе которого были обнаружены запрещенные препараты.

В пробе воспитанника челябинского «Трактора», который в прошлом сезоне выступал за «Адмирал», были обнаружены препараты, относящиеся к классу S6.а - Стимуляторы. В списке игроков, опубликованном на официальном сайте «Адмирала», Конев отсутствует.

КХЛ отстранила игроков от участия в чемпионате на сроки, установленные в решениях Дисциплинарного комитета IIHF.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Адмирал»