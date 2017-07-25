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Бывший игрок "Адмирала" отстранен от соревнований на четыре месяца за допинг
25 Июля 2017, 18:09 | Владивосток
Андрей Конев попался на стимуляторах
Международная федерация хоккея на льду (IIHF) отстранила от соревнований до 19 ноября 2017 года игрока ХК «Адмирал» Андрея КОНЕВА, в допинг-пробе которого были обнаружены запрещенные препараты.
В пробе воспитанника челябинского «Трактора», который в прошлом сезоне выступал за «Адмирал», были обнаружены препараты, относящиеся к классу S6.а - Стимуляторы. В списке игроков, опубликованном на официальном сайте «Адмирала», Конев отсутствует.
КХЛ отстранила игроков от участия в чемпионате на сроки, установленные в решениях Дисциплинарного комитета IIHF.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК «Адмирал»
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